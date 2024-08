Cambia il palinsesto pomeridiano di Canale 5 per la giornata di sabato 24 agosto, e a slittare è l'appuntamento con La Promessa del daytime.

La nuova puntata della serie spagnola che narra le vicende della coppia composta da Jana e Manuel non partirà alle 15:30 così come è accaduto nel corso delle ultime settimane di programmazione. Il nuovo orario di messa in onda, infatti, è fissato per le 15:55 circa, sempre dopo il tradizionale appuntamento con My home my destiny 2 in prima visione assoluta.

Cambio palinsesto per La Promessa: la soap slitta alle 15:55 su Canale 5

La programmazione del weekend di Canale 5 per queste ultime settimane del mese di agosto prevede ancora la messa in onda de La Promessa in prima visione assoluta, sebbene saranno previsti dei piccoli cambiamenti legati all'orario di partenza.

Per sabato 24 agosto, infatti, il primo pomeriggio della rete Mediaset darà spazio a un riassunto di Segreti di famiglia, la serie turca che sta andando in onda nel prime time domenicale registrando buoni ascolti.

La messa in onda è prevista dalle 13:40 alle 13:55 circa, facendo così slittare l'inizio di Beautiful e di conseguenza anche quello con My home my destiny 2.

Le novità del palinsesto di Canale 5 per la soap opera spagnola

Il palinsesto di Canale 5 prevede così lo slittamento de La Promessa alle ore 15:55 con il nuovo episodio in prima visione assoluta, seguito alle 16:55 dal tradizionale film sentimentale che traghetterà gli spettatori fino al preserale. Per la giornata di domenica 25 agosto, invece, l'orario di partenza della soap è fissato alle ore 15:50 su Canale 5.

A partire dal 26 agosto i nuovi episodi previsti nel daytime feriale di Canale 5 torneranno in onda alle 15:45 e sarà trasmesso un singolo appuntamento al giorno e non più due.

Feliciano chiede a Teresa di sposarlo nei nuovi episodi della soap

Intanto le anticipazioni delle prossime puntate previste su Canale 5 rivelano che Feliciano si renderà conto che Teresa è la donna della sua vita, con cui intende trascorrere il suo futuro.

Il figlio di Petra si dichiarerà pronto a fare un passo significativo con la sua compagna e, dopo l'acquisto di un anello di fidanzamento, le farà la proposta ufficiale di matrimonio.

Una proposta di matrimonio a tutti gli effetti che lascerà spiazzata Teresa, la quale non potrà nascondere la sue lacrime e il suo stupore di fronte a tale gesto d'amore.

Teresa non potrà rifiutare e accetterà con entusiasmo la proposta di matrimonio di Feliciano, ansiosa di diventare sua moglie quanto prima, per la grande soddisfazione di Petra, che sarà contenta per suo figlio.