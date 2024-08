Ancora sofferenza per Pia che, nelle recenti puntate spagnole de La Promessa, si troverà a dover gestire la seria malattia di suo figlio Dieguito. In lacrime, gli starà accanto in ogni momento possibile e lo porterà di nascosto alla villa, dove Jana si prenderà cura di lui. Tuttavia, Cruz scoprirà tutto, complicando ulteriormente la drammatica situazione.

Pia porta di nascosto suo figlio alla villa

Dieguito inizierà a stare molto male e così Pia lo andrà a prendere dalla mugnaia, portandolo alla villa dove può stare in condizioni ambientali migliori.

Il bimbo soffre infatti di una grave affezione polmonare e non gli giova una stanza umida come quella in cui vive. Jana si offrirà subito come sua badante e lo curerà giorno e notte. Pia troverà anche un altro alleato oltre alla sua amica, Ricardo Pellicer che, nonostante la sua indole fredda e calcolatrice, questa volta le mostrerà tutto il sostegno possibile.

Cruz scopre il segreto di Pia

Niente sfugge a Cruz che, vedendo movimenti strani tra le stanze della villa, scoprirà che Dieguito si trova nella stanza di Jana. Furiosa, correrà da Pia pretendendo spiegazioni e non mostrerà la minima vicinanza quando lei le spiegherà di essere stata costretta a prendere questa decisione per la salute di suo figlio.

Nel frattempo, il rapporto tra Margarita e il conte Ayala si farà sempre più stretto. Questa situazione non piacerà affatto a Martina, che proverà a convincere sua madre del fatto che il Conte non sia l'uomo adatto a lei. La sua insistenza turberà Margarita, che finirà con l'innervosirsi e rimproverala di continuo, aumentando ancora di più la tensione.

Pia invece supplicherà Cruz di lasciare che il piccolo Dieguito resti alla villa almeno fino a quando non sarà più in pericolo di vita. Lei però non ne vorrà sapere e le ordinerà di riportarlo immediatamente da Beni, come avevano concordato. Se non lo farà, saranno guai anche per il bambino, accusandola anche di aver tradito la loro promessa.

La storia di Pia e Dieguito

Nella prima stagione della soap La Promessa, Pia è rimasta incinta dopo la violenza del Baone di Lujan. Gregorio ha voluto dichiarare di essere suo padre, ma dopo aver sposato la povera Adarre dietro ordine dei marchesi, si è rivelato un orco, provando a eliminare Pia. Quando Dieguito è nato, tra Pia e Cruz è stato stretto un accordo: Dieguito avrebbe avuto tutti i soldi necessari per la sua educazione a patto che fosse portato via dalla villa e lasciato alle cure di Beni, la mugnaia. Per amore del figlioletto, Adarre ha accettato l'accordo sperando di dargli una vita migliore della sua. In questo modo Cruz ha evitato pettegolezzi e scandali.