A poche ore dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne una storica dama del parterre ha confermato che non sarà in studio. Nel rispondere al messaggio di un fan che su Instagram si è detto dispiaciuto di non vederla più in tv quasi tutti i giorni, infatti, Roberta Di Padua ha ribadito che la sua relazione con Alessandro Vicinanza va talmente bene che nessuno dei due sente il bisogno di tornare agli Elios dopo oltre sei mesi d'assenza.

L'affetto del pubblico sui social network

Tra le storie che Roberta ha postato su Instagram il 27 agosto c'è anche quella con la quale ha confermato che non farà parte del cast 2024/2025 di Uomini e donne.

"Mancherai come l'aria quest'anno, ma sono contento che tu sia felice", è questo il messaggio che un fan ha inviato a Di Padua a circa 24 ore dalla prima registrazione stagionale del dating-show al quale ha partecipato per tanto tempo. La dama ha voluto condividere queste parole con tutti i suoi follower e poi ha aggiunto: "Grazie mille, sono sempre qui con voi".

Visto che è felicemente fidanzata con Alessandro, dunque, la 41enne non prenderà parte alla nuova edizione del format di Canale 5 che tornerà in onda al 9 settembre con le puntate che saranno registrate a partire dal 28 agosto.

La possibile ospitata agli Elios

Roberta e Alessandro non saranno nel parterre 2024/25 di Uomini e donne ma in rete non si esclude la possibilità di rivederli in studio come ospiti in una delle prime registrazioni della stagione.

Da quando si sono fidanzati i due non hanno più messo piede agli Elios, quindi la redazione potrebbe chiedergli di tornare per raccontare al pubblico come procede la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Di recente Vicinanza ha compiuto gli anni e ha festeggiato con la fidanzata in Grecia: questo viaggio ad alcuni fan ha ricordato quello che il cavaliere ha fatto nel 2023 con Ida a New York, sempre a ridosso dell'inizio delle riprese della trasmissione alla quale hanno partecipato in passato.

Chi non tornerà per amore

Roberta e Alessandro non sono gli unici componenti del parterre di un anno fa che dal 28 agosto non parteciperanno alle nuove puntate di Uomini e donne.

Nonostante un breve periodo di crisi, infatti, Asmaa e Cristiano hanno fatto sapere che non torneranno agli Elios dopo la pausa estiva: i due hanno risolto i loro recenti dissapori e ora sono più affiatati che mai.

Incerto, invece, è il futuro in trasmissione di Alessandro Rausa: il 93enne si è fidanzato nel corso della scorsa edizione ma Maria De Filippi gli ha chiesto di rimanere per ballare e divertirsi con la compagna Maria Teresa. Le anticipazioni che trapeleranno alle fine delle riprese del 28 agosto faranno chiarezza sul cast e su chi rimarrà fuori per amore o per scelta della redazione.