Le trame delle nuove puntate spagnole de La Promessa rivelano che si assisterà ben presto a un nuovo dramma legato alle sorti di Pia.

La domestica del palazzo arriverà a compiere un gesto estremo per sfuggire alla perfidia di suo marito Gregorio e verrà ritrovata priva di vita all'interno della sua camera da letto.

Una notizia sconvolgente colpirà i marchesi, lasciando soprattutto Alonso senza parole. Per evitare un altro scandalo che coinvolga la sua famiglia, Alonso deciderà di non celebrare pubblicamente i funerali di Pia preferendo una sepoltura segreta lontano da occhi indiscreti.

Pia viene ritrovata morta nella sua camera: anticipazioni spagnole La Promessa

Pia si ritroverà nei guai dopo il ritorno inaspettato di suo marito Gregorio che, in seguito alla scarcerazione, tornerà a cercarla e le prometterà di voler tornare a vivere con lei e col piccolo Diego.

La domestica, in preda al panico per quelle che potrebbero essere le conseguenze del ritorno di Gregorio, deciderà di arrivare a togliersi la vita.

Pia verrà trovata da Jana nella sua camera da letto, distesa sul pavimento priva di sensi, accanto a una bottiglietta di cicuta semivuota.

La domestica si è avvelenata e, prima di togliersi la vita, ha lasciato una lettera per Jana chiedendole di prendersi cura di suo figlio Diego e di diventare per lui una seconda madre.

Il funerale di Pia non viene celebrato pubblicamente

La notizia del decesso di Pia ben presto si diffonderà all'interno dell'intero palazzo e lascerà senza parole tutti i vari dipendenti, scossi e amareggiati per la morte della cara domestica.

Alonso, invece, non la prenderà affatto bene: il marchese andrà su tutte le furie tanto da accusare Pia di aver commesso un grave errore nel togliersi la vita.

Il marchese, infatti, penserà soprattutto alla reputazione della sua famiglia e finirà per temere un nuovo scandalo a distanza di poco tempo dal suicidio di Jimena.

Per tale ragione, quindi, Alonso deciderà di non far celebrare pubblicamente il funerale di Pia: tutto dovrà avvenire in segreto, così da poter far credere che la domestica sia andata via per tornare nella sua città natale.

Il passato non facile della domestica Pia

Una vita decisamente non facile per Pia che, già nel momento del parto, si era ritrovata a rischiare di morire per delle complicazioni.

La domestica aveva lottato tra la vita e la morte anche dopo la nascita del bambino, finendo in coma per diversi giorni.

Le sue condizioni avevano lasciato Jana col fiato sospeso, tanto da farle temere di poter perdere per sempre una delle persone più importanti della sua vita.