Nuove complicazioni d'amore e di denaro scompiglieranno la tenuta dei marchesi Lujan e per tale motivo Manuel si ritroverà a trascurare Jana. Il tutto accadrà nella quarta stagione de La Promessa, in onda in Spagna fino a dicembre 2025. Un ciclo di 250 puntante che vedranno anche l'arrivo di Julia, decisa a separare Martina e Curro. Per fare ciò, la new entry tirerà in ballo un misterioso segreto che sembra riguardare la ragazza. Catalina sarà in dolce attesa, ma non potrà fare conto su Pelayo in quanto i due finiranno per lasciarsi.

Manuel e Curro si immischiano in un losco affare

La famiglia Lujan si ritroverà a fare i conti con una terribile crisi, dovuta sia agli scontri con i duchi De Los Infantes che alla partecipazione di Manuel e Curro alla guerra. Queste due vicende finiranno per compromettere seriamente la posizione economica e sociale dell'intera famiglia, influenzando anche i lavoratori della tenuta. Sarà per questa ragione che i marchesi dovranno battersi per riprendersi ciò che appartiene alla famiglia, e non sarà assolutamente semplice.

Manuel e Curro si coalizzeranno per cercare di ribaltare la situazione, arrivando al punto di prendere delle decisioni compromettenti. In preda alla disperazione, i due si infileranno in un affare losco, con il pericolo di perdere anche quel poco che hanno.

L'intricata vicenda economica e sociale finirà per avere delle ripercussioni anche all'interno delle relazioni personali.

Manuel trascura Jana, Julia vuole Curro

Jana vedrà la sua storia d'amore con Manuel vacillare. Preso dalle difficoltà economiche, l'erede del marchesato trascurerà la sua amata.

Anche i rapporti tra i marchesi si faranno tesi, soprattutto a causa della presunta infedeltà di Alonso.

Cruz non avrà intenzione di perdonare il marito, portandolo a fuggire il più lontano possibile dalla donna. Tra Catalina e Pelayo la relazione sarà al capolinea. La ragazza, pur portando avanti la gravidanza, avrà il cuore spezzato a causa della rottura. Tuttavia, ci penserà l'incontro con un'insospettabile persona a tirarle su il morale.

Grandi novità sono previste anche per gli altri personaggi. Curro e Martina decideranno di consolidare il loro legame, ma dovranno fare i conti con la presenza ingombrante di Julia. Questa new entry, pur di separare i due innamorati, svelerà a Curro un segreto che metterà a repentaglio la sua relazione con Martina.

Marcelo tradisce i suoi stessi principi

Spazio anche a Petra, che si vedrà fregare da Pia il ruolo di cameriera personale della marchesa. Petra, però, non si arrenderà e cercherà di riprendersi la sua vecchia posizione, anche a costo di svelare i segreti oscuri riguardanti il passato di Cruz. Lope e Vera vorranno mettersi insieme, e ad aiutarli ci penseranno Candela e Simona. Tuttavia, Lorenzo darà del filo da torcere ai due innamorati, minacciando di vuotare il sacco su Vera, se non boicotteranno il business delle marmellate.

Problemi in arrivo anche per un'altra coppia: Teresa e Marcelo. L'alibi di quest'ultimo inizierà a tremare con l'arrivo di una misteriosa persona che lo costringerà a tradire i suoi stessi principi.

Manuel potrebbe sposare un'altra donna per salvare la famiglia

La situazione si farà sempre più complessa per Manuel e la sua famiglia, al punto che l’erede dei Lujan non avrà tempo da dedicare a Jana, trascurandola. A ogni modo sembreranno destinati a viversi il loro amore, ma non è da escludere che nel destino del ragazzo possa esserci un matrimonio "riparatore" destinato a tirare fuori dai guai economici Manuel e la sua famiglia. Magari potrebbe arrivare una nuova dark lady, pronta a prendere il posto di Jimena e a dare del filo da torcere a Jana.