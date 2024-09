Le ultime due puntate della prossima settimana di Un posto al sole, in onda il 26 e 27 settembre, vedono Ida nascondere la verità sulla notte dell'aggressione. La situazione porterà gli inquirenti ad ascoltare Marina, ma le parole della donna rischieranno di comprometterla. Nel frattempo la preoccupazione devasterà Viola, a causa dell'operazione che Damiano sta per mettere in scena per sgominare il clan Torrente e il suo boss. Tempo di cambiamenti per il caffè Vulcano, con Nunzio che incontrerà Silvia per parlarne, facendo amareggiare un pochino Rossella.

Marina sotto indagine per aggressione, Guido e lo strano comportamento di Lollo

Alla luce della misteriosa aggressione avvenuta verso ignoti, nella puntata del 26 settembre, Marina Giordano dovrà vedersela con i sospetti della polizia, che indagherà sulla moglie di Ferri. Nel frattempo anche un'altra indagine andrà avanti: quella volta a scovare il rifugio di Angelo Torrente e del suo clan. Damiano, in seguito a una sua illuminazione, riceverà il benestare della magistratura e partirà all'attacco per stanare i malavitosi. Viola, però, non potrà che essere preoccupata dell'incolumità del suo compagno.

Problemi in arrivo anche per la famiglia Del Bue. Di rientro a Napoli, Guido chiederà al figlio di dormire da lui, ma riceverà un "no" come risposta.

Sospettoso, il vigile inizierà a pensare che dietro il rifiuto di Lollo ci sia la mano di Mariella.

Ida nasconde la verità sull'aggressione, Nunzio e Silvia si incontrano

Nella puntata del 27 settembre, la polizia ascolterà Marina in procura. Le parole della moglie di Ferri rischieranno soltanto di aggravare la sua già precaria situazione.

Al contempo, Ida mentirà riguardo l'aggressione avvenuta.

Si tornerà a parlare anche di Manuela, la quale racconterà a Niko tutta la disavventura con il parco archeologico a opera di Costabile.

Nunzio e Silvia si incontreranno per parlare dell'imminente ristrutturazione del Caffè Vulcano, nel mentre Rossella proverà dispiacere per l'intera situazione.

Fan commentano le bugie di Ida

Il comportamento di Ida si farà sempre più sospetto. Nelle prossime puntate, la donna arriverà a mentire riguardo l'aggressione avvenuta e lo farà mettendo nei guai Marina. Appresa la notizia, i fan dello sceneggiato hanno esternato i loro pensieri sui social.

"Ida non è quello che sembra... è da tempo che lo penso", ha ammesso una fan. "Sarà lei (secondo me) che rimetterà tutto al posto giusto. Il personaggio di Marina non è certo una santa ma ha una sensibilità che viene fuori poi nei momenti opportuni", questo è il pensiero di un'altra fan. "L'inganno è partito da Lara che ha finto la gravidanza e poi comprato il bambino o da Ida o dalla zia", ha dichiarato un altro utente.