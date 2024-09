Nuove scoperte e pericoli terranno banco nelle puntate di Un posto al sole in onda il 23 e 24 settembre. Il processo per decidere il destino di Tommaso starà per avviarsi alla conclusione, quando la polizia farà una nuova scoperta, per il momento ignota, destinata a cambiare le cose. Nel frattempo, dopo Alberto, questa volta sarà Niko a finire nel mirino di Angelo Torrente. Mente il magistrato Nicotera e la collega Cimmino non sembreranno fare progressi sulla ricerca del nascondiglio del pericoloso boss, Damiano metterà in atto un nuovo piano che dovrebbe portarlo alla cattura dal malavitoso.

Niko nel mirino del boss Torrente, Filippo incredulo per il comportamento di Ferri

Nell'appuntamento di lunedì 23 settembre, per Ida l'aria si farà sempre più irrespirabile. La vicenda del piccolo Tommaso, che ha portato Diego a metterla in una brutta posizione con la sua testimonianza in tribunale, farà sentire la donna sempre più schiacciata dalla pressione. Come se non bastasse, a breve Ida dovrà affrontare una nuova udienza del processo.

Nel frattempo, Filippo e Serena assisteranno increduli ad un episodio di arroganza di Ferri. Quest'ultimo cercherà in ogni modo di portare Lara a fare tutto quello che vuole attraverso le tecniche di manipolazione.

Spazio anche ad Alberto e Niko. L'avvocato Poggi inizierà a temere per la sua stessa incolumità per via del fatto che il boss Torrente potrebbe prenderlo di mira.

Eugenio e Lucia, pur avendo carpito informazioni extra su Angelo e il suo clan, avranno non poche difficoltà a scovare il suo rifugio.

La polizia fa una scoperta che cambia il processo su Tommaso

Il processo su Tommaso si avvicinerà alla fine. Nella puntata di martedì 24 settembre la polizia finirà per fare una scoperta destinata a influire sull'esito finale.

Rosa e Damiano si incontreranno per parlare delle indagini per scovare Angelo Torrente. Renda arriverà al punto di attuare un'iniziativa, al momento ignota, che potrebbe aiutarlo a trovare il nascondiglio del pericoloso camorrista.

La piega che prenderanno gli eventi del processo su Tommaso si preannuncia a dir poco inattesa.

Attraverso le anticipazioni non si sa niente sulla scoperta della polizia, e non è da escludere che la questione possa andare avanti per le lunghe. Intanto, sui social, i fan della soap non hanno risparmiato commenti in merito alla vicenda.

"Questa storia durerà finché il bambino sarà in grado di decidere da solo con chi stare", ha ironizzato una fan, che sembra stanca dell'intera vicenda. "È snervante e angoscioso, invece di divertirci, ci viene l'ansia", il commento con il quale un utente ha voluto esternare tutto il suo disappunto. "Basta con questa storia, troppa cattiveria, è assurdo", ha supplicato un'altra fan, che proprio non ne può più della storia.