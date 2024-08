Le anticipazioni spagnole della soap tv La Promessa rivelano un colpo di scena: Abel rivelerà ai marchesi e a Manuel che Jimena ha soltanto finto di essere incinta. E mentre il dottor Bueno spiegherà di avere aiutato la duchessa De Los Infantes a reggere il gioco, Alonso, Cruz e Manuel saranno sconvolti dalle parole del dottore. Cruz vorrà denunciare Abel Bueno alle autorità, mentre Alonso sarà dell'idea di tenere segreta la questione per non creare pettegolezzi che alimentino uno scandalo. Anche Jana scoprirà da Manuel che sua moglie non aspettava un bambino.

Abel parla con Manuel, Cruz e Alonso della gravidanza di Jimena

Abel riunirà i marchesi e Manuel per parlare della gravidanza di Jimena e non appena inizierà il suo discorso, Cruz sarà perplessa perché sentirà parole già note. Successivamente il dottor Bueno spiegherà meglio la situazione e rivelerà che Jimena non era realmente incinta: la duchessa ha solo finto di aspettare un bambino. Manuel e i suoi genitori saranno sconvolti e Alonso si infurierà con Abel per essersi prestato a mentire su una cosa del genere. E mentre Abel stesso ammetterà di non avere scusanti per il suo comportamento, Cruz userà parole molto dure nei suoi riguardi minacciando di allertare le autorità per denunciarlo.

Anche Jana scopre che Jimena ha solo finto di essere incinta

Il marchese non sarà d'accordo con sua moglie e vorrà evitare di fare diventare l'accaduto di dominio pubblico per non creare uno scandalo. Anche Manuel sarà sconvolto e deciderà di recarsi nell'hangar a riflettere sulle parole di Abel Bueno e in generale sul suo matrimonio con Jimena.

Jana noterà che il figlio dei marchesi sta piangendo e quindi si avvicinerà a lui per capire cosa stia succedendo. Manuel rivelerà così ad Exposito di avere scoperto che sua moglie ha soltanto inscenato la gravidanza, la cameriera gli dirà di non averne mai saputo nulla restando a sua volta senza parole.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Mercedes ha retto il gioco di Jimena

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Canale 5 Jimena ha finto di essere incinta raccontando la cosa a sua madre.

Mercedes quindi ha consigliato a sua figlia di simulare un aborto prima di essere scoperta dai marchesi e da Manuel.

Jimena ha poi rivelato al dottor Abel Bueno l'inganno pagandolo per reggerle il gioco e rendere il tutto credibile.

La moglie di Manuel ha così usato del sangue animale per imbrattare le lenzuola del proprio letto e fare credere a tutti di avere abortito. I marchesi e Manuel hanno sofferto molto per la perdita del bambino, mentre la duchessa De Los Infantes si è sentita finalmente libera dopo aver chiuso un inganno che perpetrava da mesi.