Beatrice Luzzi e Deianira Marzano sono state protagoniste nelle ultime ore di un botta e risposta a distanza. Dopo che l'attrice ha smentito una segnalazione riguardante un incontro amichevole che sarebbe avvenuto dopo il GF con Vittorio Menozzi, la blogger Deianira Marzano ha punzecchiato l'attrice sul proprio account Instagram: "Si può definire un'artista una persona che si esprime con rabbia per smentire un gossip in cui si parla di una cosa amichevole?".

Il botta e risposta a distanza

Sebbene Deianira Marzano abbia precisato che si trattava di un incontro amichevole, Beatrice Luzzi ha replicato piccata: "Questa sarà la prima e l'ultima volta che commento le menzogne che incessantemente divulga questa "signora" al solo scopo di far girare il suo nome sulla pelle degli altri.

Questo che scrive, così come tutte le cose che ha supposto o date per certe in precedenza, sono prive di ogni fondamento. È una persona che non ha dimostrato mai nessuna affidabilità. Non ha nessuna credibilità. Invito tutti noi a smettere di seguirla e soprattutto di crederle. Dice solo baggianate. Ripeto, non risponderò mai più a niente di quello che scrive perché non merita neanche un istante del mio e del vostro tempo".

Questa sarà la prima e ultima volta che commento le menzogne che incessantemente divulga questa "signora" al solo scopo di far girare il suo nome sulla pelle degli altri. Questo che scrive, così come tutte le cose che ha supposto o date per certe in precedenza, sono prive di ogni… pic.twitter.com/FK9ppDpijc — BeatriceLuzziOfficial (@Beatrice_Luzzi_) August 5, 2024

I motivi della lite sui social

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di ieri quando la blogger Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di una sua follower su Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi: "Sotto l'ombrellone una conoscente romana di Luzzi mi ha rivelato uno scoop di gossip: Beatrice e Vittorio si sono visti a Milano due volte in modo amichevole".

A detta dell'utente l'attrice non avrebbe lasciato alcuna traccia delle foto legate all'incontro con il modello per non fare irritare tutti quei fan che la vorrebbero insieme a Giuseppe Garibaldi. Cosa che come già accennato la stessa Beatrice Luzzi ha categoricamente smentito.

Il percorso di Beatrice e Vittorio al GF

All'interno del Grande Fratello Beatrice Luzzi si è avvicinata e molto a Giuseppe Garibaldi, ma dopo una serie di litigi di natura caratteriale l'attrice ha instaurato un bellissimo rapporto con Vittorio Menozzi scatenando la gelosia del concorrente calabrese.

Durante una delle puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini, quest'ultimo mise alle strette i due coinquilini chiedendo se fosse solamente un'amicizia o se ci si trovasse davanti a un flirt. L'idillio tra Beatrice e Vittorio si era allora interrotto per volere dell'attrice, perché a detta sua Menozzi non avrebbe mai preso le sue difese di fronte alle critiche mosse dagli altri coinquilini.