Nella serata di lunedì 5 agosto in una storia su Instagram Perla Vatiero è stata protagonista di un duro sfogo nei confronti di tutti coloro che hanno fatto delle allusioni sulla fine della relazione con lo storico fidanzato Mirko Brunetti. La 26enne di Angri ha affermato: “Avevo chiesto un po’ di rispetto, ma purtroppo non tutti riescono a comprendere”.

Le parole di Perla

Sabato 3 agosto su Instagram Perla Vatiero ha annunciato la fine della relazione con Mirko Brunetti e da quel momento sul web sono state fatte diverse ipotesi sui motivi che hanno portato alla rottura.

In seguito alle allusioni più fantasiose la 26enne di Angri ha ora deciso di fare delle precisazioni in merito: “Sono davvero rattristata per la cattiveria che sto vedendo in giro, non pensavo si scatenasse tutto questo odio. Avevo chiesto un po’ di rispetto, è un periodo particolare e difficile ma purtroppo non tutti riescono a comprendere perché preferiscono giudicare”. P

Perla ha ribadito che la decisione di interrompere la storia d’amore è stata presa di comune accordo con Mirko e non è stata causata da “terze persone”, quindi ha aggiunto che tutto ciò che si sta leggendo sul suo conto sono solo ed esclusivamente delle supposizioni, poiché non ha mai preferito il lavoro e la famiglia all’amore.

La ragazza poi si è detta dispiaciuta perché sono state dette cose non veritiere sulla sorella Loana: “Non mi ha influenzata e immaginava un finale diverso per me e Mirko”.

Prima di concludere il suo sfogo Vatiero ha rivelato di vivere un momento difficile a causa della troppa esposizione mediatica, tanto che da un mese e mezzo ha scelto di andare anche in terapia: “Questa situazione mi sta creando tanta ansia”.

Infine la 26enne ha informato i suoi fan che si prenderà una pausa dai social.

Le ipotesi del web sull’addio tra ‘Perletti’

In seguito alla fine della relazione tra Mirko e Perla, sui social diversi utenti del web nelle ultime 48 ore avevano fatto delle supposizioni sui motivi. In particolare secondo l’esperto di Gossip Alessandro Rosica, nell’ultimo periodo la storia dei “Perletti” sarebbe stata piuttosto travagliata a causa dei dissapori tra la famiglia di Perla con Mirko e viceversa; inoltre Brunetti non avrebbe mai visto di buon occhio il manager di Perla; infine lo stesso Rosica ha sostenuto che la 26enne avrebbe deciso di mettere al primo posto i progetti lavorativi rispetto al futuro con l’ormai ex fidanzato.

Alcuni fan della coppia avevano invece ipotizzato che Perla sia stata influenzata dal suo manager anche nella scelta di interrompere la propria relazione. Altri utenti invece hanno pensato che Vatiero alcuni mesi fa fosse tornata con Mirko solo per avere maggiore visibilità dopo il Grande Fratello.