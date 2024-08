L'appuntamento con le puntate inedite di Un posto al sole della nuova stagione è fissato per lunedì 26 agosto. Prima di allora, nello stesso orario abituale delle 20:50, andranno in onda delle puntate speciali che ripercorreranno i momenti più emozionanti della stagione appena conclusa. A fare da filo conduttore tra i vari racconti sarà Rosa, che, in quanto sostituta di Raffaele in portineria, narrerà le vicissitudini dei vari condomini. La donna non sarà sola: nell'atrio di Palazzo Palladini si alterneranno diversi personaggi che le faranno compagnia e le daranno lo spunto per iniziare a raccontare nuove storie.

Intanto secondo Patrizio Rispo tale avvicendamento potrebbe presto diventare stabile.

Una nuova portiera a Palazzo Palladini

Qualche anno fa, anche solo parlare di un possibile sostituto di Raffaele avrebbe rappresentato un reato di lesa maestà per i fan di Un posto al sole. Nessuno, neanche suo figlio Diego, sembrava adatto per i fan a quel ruolo. Eppure Rosa sembra aver messo d'accordo tutti. L'attrice Daniela Ioia, con il suo carisma, la sua innata simpatia e il suo talento, è riuscita a conquistare i fan del daily drama partenopeo, che l'hanno subito consacrata come sostituta portiera.

La donna ha preso il posto di Giordano in più occasioni e c'è chi ipotizza che, presto, il passaggio di consegne potrebbe diventare ufficiale e durare in pianta stabile.

Ma è davvero possibile? In merito alla questione ha detto la sua lo stesso Patrizio Rispo.

Patrizio Rispo: 'Darò le chiavi a Rosa e farò il pensionato con Renato'

In merito alla questione del portierato di Palazzo Palladini, Patrizio Rispo ha rilasciato alcune dichiarazioni che suonano come un attestato di stima per Daniela Ioia.

Ecco le sue parole: "Prima o poi Rosa sarà la titolare della portineria: le darò le chiavi, mentre io mi godrò la pensione assieme a Renato, aggirandomi per il giardino".

Patrizio Rispo, quindi, non ha escluso un passaggio di consegne ufficiale. Del resto, Rosa come portiera potrebbe offrire nuovi spunti narrativi. Quanto a Raffaele, come dichiarato dallo stesso Rispo, il suo non sarebbe un addio definitivo, ma resterebbe una presenza costante a Palazzo Palladini e continuerebbe ad allietare gli spettatori con i suoi siparietti comici insieme a Renato.

Le storie di Un posto al sole dal 12 al 16 agosto: si inizia con la vicenda del piccolo Tommaso

Dal 12 al 23 agosto andranno in onda alcune puntate speciali in cui Rosa sostituirà Raffaele in portineria, rievocando i momenti più emozionanti della stagione appena trascorsa. In queste ore sono state rilasciate le sinossi dei primi quattro episodi. Si comincia lunedì con le vicende del piccolo Tommy, di Ferri e Marina, mentre martedì sarà dedicato alla crisi tra Guido e Mariella.

Mercoledì Rosa parlerà un po' di sé stessa e della storia d'amore tra Viola e Damiano. Giovedì la soap si prenderà una pausa, mentre la settimana si concluderà venerdì con il drammatico racconto dell'incidente di Diana.