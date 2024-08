La vita di Aslan verrà stravolta nelle prossime puntate di The family. L'aver ucciso Atilla per aver fatto rischiare la vita a Ceylan (le ha dato delle sostanze stupefacenti che lei ha assunto) lo farà sentire molto in colpa, soprattutto perché capirà che in realtà è malvagio come suo padre Yusuf. Ad ogni modo dovrà pensare a come sbarazzarsi del corpo, così deciderà di bruciarlo.

Ceylan rischia di morire

Aslan darà di matto quando scoprirà che è stato Atilla a dare a sua sorella Ceylan delle sostanze stupefacenti. Sotto forma di pasticche, la ragazza le ha sempre tenute in un cassetto della sua camera, ma un giorno la madre l'ha veramente fatta arrabbiare: ha scoperto che non solo monitora i movimenti del suo conto corrente bancario, ma in più le ha hackerato il telefono per avere la possibilità di scoprire con chi scambia dei messaggi.

Questa situazione diventerà abbastanza pesante per Ceylan, al punto che ingoierà una di queste pasticche. L'effetto sarà devastante: la ragazza perderà i sensi, ma si eviterà il peggio grazie a Yağmur, che quando sentirà un tonfo provenire dalla camera di Ceylan, capirà che c'è qualcosa che non va.

Aslan uccide Atilla

Forzerà la porta finestra insieme a Leyla, Neşe e Tolga. Capiranno che la giovane è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, così la porteranno in bagno per indurle il vomito. Ceylan starà un po' meglio, anche se verrà chiamato un dottore per verificare le sue reali condizioni di salute. Successivamente arriverà anche Aslan, allarmato dalla sua famiglia per quanto accaduto. Parlerà con la sorella e grazie a lei scoprirà che ha rischiato di morire a causa di Atilla, è stato lui a darle quelle pastiglie.

Accadrà qualcosa di strano, Aslan si trasformerà e diventerà ciò che non ha mai voluto essere nella sua vita: perfido come suo padre Yusuf, disposto anche a uccidere pur di vendicarsi. Aslan si metterà subito sulle tracce di Atilla e una volta catturato lo ucciderà a mani nude.

Aslan si sbarazza del corpo di Atilla

Ovviamente vorrà occultare il corpo e dopo averlo trascinato per tutto il bosco, deciderà che cosa fare.

Seppellirlo potrebbe essere rischioso, così lo metterà dentro una casa, cospargerà la benzina e gli darà fuoco.

Rendersi conto che è diventato come suo padre, è una grossa presa di coscienza per Aslan. Anche perché, poco dopo aver ucciso Atilla, ha letto la lettera che gli ha lasciato il padre prima di togliersi la vita, quella che è rimasta custodita in una cassaforte.

Il padre gli ha detto che ha sempre creduto in lui e l'ha invitato a non diventare una persona malvagia solo per vendetta. Viste come sono andate le cose, Aslan ha deluso le aspettative del padre e non potrà che esserne addolorato.