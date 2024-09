Gülendam sarà brutale con Deva durante le prossime puntate de La rosa della vendetta. Dopo aver scoperto che la ragazza è l'ex di Mert, vorrà cacciarla via dalla città e per farlo vorrà darle un sacco di soldi. L'incontro, però, non sarà per niente pacifico, visto che Gülendam picchierà Deva.

Gülendam scopre che Mert e Deva stavano insieme

Gülendam è venuta a sapere grazie a Vefa che Mert e Deva stavano insieme. Perlomeno non le ha detto la cosa direttamente: lei ha udito di nascosto a un litigio tra Vefa e Mert. Non è stata una bella scoperta e la sua reazione non è stata altrettanto, visto che per un attimo ha pensato di uccidere il marito con un colpo di pistola.

Non sopporta che per tutto questo tempo abbia vissuto sotto lo stesso tetto della ex fiamma di Mert, una grossa bugia che a quanto pare può essere perdonata solo al marito, visto che è il padre del suo bambino e non vuole che cresca senza la sua presenza.

Gülendam pensa che l'unico problema in questa vicenda sia Deva, la serpe della situazione che in qualche modo vorrà fare fuori. Non si parla di nessun omicidio, semplicemente vorrà allontanarla dalle loro vite.

È scontro tra Gülendam e Vefa

Gülendam verrà beccata da Vefa mentre lascerà la tenuta con una valigia. Non capirà quale sia la destinazione della donna e non avrà nemmeno tempo di capirlo, visto che tra i due ci sarà un accesso scontro.

Gülendam lo rimprovererà per non averle detto fin da subito la verità su Mert e Deva.

Vefa si scuserà, ma le prometterà che agirà contro Mert: non lo ucciderà, ma lo aiuterà ad andarsene via. Praticamente la stessa idea che Gülendam ha avuto per Deva. La donna, però, non sarà d'accordo: Vefa non deve assolutamente agire contro Mert e in più non deve dire niente a Gülcemal.

Se ciò dovesse accadere, Gülendam non esiterà a uccidere Vefa e anche sé stessa.

Gülendam vuole sbarazzarsi di Deva

Ma dove starà andando Gülendam con quella valigia? Sarà diretta a casa di Deva. Vorrà affrontarla in merito a ciò che ha scoperto su lei e Mert, ma la discussione non sarà per niente pacifica, perché Gülendam si arrabbierà parecchio, visto che alzerà le mani contro Deva.

Fortunatamente ci saranno İbrahim e İpek a salvare la ragazza, ma Gülendam non fermerà la sua furia. Prenderà la valigia che ha portato con sé e la consegnerà a Deva: "Tieni, è piena di soldi. Prendila e sparisci dalle nostre vite. Devi lasciare in pace Mert, hai capito?".

Gülendam parlerà anche di Gülcemal: "Devi stare lontana anche da mio fratello: non lascerò che il vostro matrimoni abbia luogo". Deva sarà sconvolta dalla reazione di Gülendam, che arriverà proprio nel momento in cui avrebbe voluto svelare al padre İbrahim che Gülcemal le ha fatto la proposta di nozze.