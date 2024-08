Aysel si troverà in terapia intensiva nella puntata di The Family in onda venerdì 23 agosto. Le anticipazioni spiegano che la compagna di Cihan lotterà tra la vita e la morte, mentre Devin scoprirà di essere incinta. Cemre telefonerà alla psicologa per darle la notizia: "Sei alla terza settimana", sconvolgendo la sua vita. Aslan e Cihan si daranno da fare per eliminare Ilyas dopo l'attentato, ma i loro uomini riusciranno a far fuori soltanto Gokhan.

La crudele vendetta di Ilyas e la bomba contro i Soykan

La vendetta di Ilyas per la morte di suo figlio Sehrat non si farà attendere.

I Soykan si riuniranno per commemorare la scomparsa di Yusuf e all'evento di famiglia si presenterà anche Aysel, sorprendendo tutti. La compagna di Cihan, incinta di lui, si sentirà in diritto di far parte della famiglia, ma non riuscirà a dire neanche una parola. All'arrivo di Aysel, infatti, scoppierà la bomba che gli uomini di Ilyas aveva piazzato su una delle macchine e la donna sarà travolta dall'esplosione. I Soykan si precipiteranno in ospedale con piccole ferite, ma Aysel sarà in condizioni disperate e sarà trasferita in terapia intensiva. La paura di Cihan sarà molta, anche perché a rischiare la vita sarà anche il bambino che Aysel ha in grembo. In questo momento particolarmente delicato e doloroso, Aslan sarà vicino al fratello e lo abbraccerà facendogli sentire tutto il suo sostegno.

Gli altri componenti della famiglia dovranno fare dei controlli ma staranno bene.

Cihan e Aslan pronti ad eliminare Ilyas

Aslan noterà una ferita alla mano di Devin e la costringerà a farsi visitare. "Mi dispiace, non ho potuto proteggerti", dirà il protagonista a sua moglie, ancora terrorizzata per quello che ha vissuto. Aslan e Cihan saranno certi che dietro l'attentato ci sia Ilyas e si daranno da fare per fargli pagare il grave affronto subito.

I due fratelli decideranno di sfruttare l'infiltrato del quartiere per stanare il boss e il suo aiutante, ma riusciranno a far fuori soltanto Gokhan. Nel frattempo, in ospedale, Cemre controllerà lo stato di salute di Devin e le farà un prelievo di sangue. Più tardi, l'infermiera telefonerà alla psicologa e la informerà che dalle analisi è risultato che ha una gravidanza in corso: "Sei alla terza settimana".

Devin resterà senza parole e quando sentirà Aslan preferirà non dirgli nulla di quanto sta accadendo.

La difficile scelta di Hulya

Nelle puntate precedenti, Ilyas ha messo Hulya di fronte ad una terribile scelta: sacrificare uno dei suoi figli. La donna ha dovuto ripercorrere il doloroso passato, quando ha adottato Cihan, rimasto orfano dopo il delitto commesso da Yusuf. Nonostante la differenza di sangue dei suoi due figli, Hulya non ce l'ha fatta a scegliere e il suo temporeggiare ha fatto innervosire Ilyas. Quest'ultimo ha chiesto ai suoi uomini di piazzare una bomba sulla macchina dei Soykan per farla esplodere quando tutti si sarebbero riuniti.