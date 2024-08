Aslan rischierà di morire nelle prossime puntate di The family e il tutto a causa di İbrahim. Anche quest'ultimo ha rischiato di perdere la vita per un coma diabetico e il tutto è avvenuto per colpa di Aslan, che ha provato a ucciderlo con una dose letale di insulina. İbrahim vorrà farlo fuori, ma senza sporcarsi le mani, così ingaggerà un sicario, che sparerà contro Aslan durante il matrimonio di Ekrem ed Elif.

Perché Aslan vuole İbrahim morto

İbrahim si troverà in un letto d'ospedale dopo essere stato in coma diabetico. Ma perché gli è successo tutto ciò?

Non è stato un problema dettato dalla patologia per cui soffre, di mezzo c'è la mano di Aslan. Quando quest'ultimo ha saputo tutti i piani che İbrahim stava organizzando per fare del male a Leyla, ha deciso di farlo fuori mettendo nella sua penna insulinica una dose letale di insulina.

Non è riuscito a ucciderlo, l'ha "solo" mandato in ospedale. Al suo risveglio ha riscontrato dei problemi, visto che non riesce muovere né un braccio né le gambe. Per i medici si tratta solo di qualcosa di temporaneo, ma chissà se è veramente così.

İbrahim progetta la sua vendetta contro Aslan

A ogni modo, İbrahim penserà alla sua vendetta e lo farà all'insaputa di Hülya, che mai gli permetterebbe di fare del male al figlio.

Vorrà prenderlo in contropiede, in un momento in cui la sua attenzione non sarà delle migliori. Per farlo sceglierà come occasione il matrimonio di Ekrem ed Elif, a cui tutta la famiglia Soykan è invitata.

In base alle puntate in onda attualmente su Canale 5, Ekrem dovrebbe sposare Yağmur, ma le cose tra loro finiranno male, in quanto la famiglia del ragazzo non accetterà che il figlio si sposi con una donna che in passato è stata un'escort e ha avuto anche problemi di tossicodipendenza.

Per questo, Ekrem andrà incontro al matrimonio combinato con Elif, che inizialmente non lo renderà felice, ma con il tempo i due si innamoreranno seriamente.

Devin trova Aslan in fin di vita

Scelta la location, İbrahim ingaggerà un sicario per sparare contro Aslan. Quest'uomo attenderà che Aslan si rechi in bagno per tendergli un agguato alle spalle.

Nessuno si renderà conto di cosa stia accadendo, a eccezione di Devin, che sentirà i colpi di arma da fuoco provenire dal bagno. Quando arriverà, troverà Aslan a terra e con una grave ferita all'addome. In quel momento, vista la tragicità della situazione, non avrà nemmeno tempo di provare a vedere chi sia stato a sparare.

Le ipotesi al vaglio saranno diverse, ma in pole position ci sarà la possibilità che sia stato un complice di İlyas a provare a far fuori Aslan, nessuno riuscirà a immaginare che si tratti della vendetta di İbrahim.