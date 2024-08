Upas continua a regalare nuovi intrecci al cardiopalma e nelle giornate del 4 e 5 settembre: Niko spingerà Alberto a costituirsi alle autorità, in modo che possa essere protetto dalle possibili ritorsioni di Torrente. Clara, invece, non avrà intenzione di perdonare l'ex per quello che ha fatto. Problemi in arrivo anche per Manuela, che si renderà conto che Costabile l'ha ingannata e che per colpa sua rischia di non vedere realizzato il suo progetto del parco archeologico. Intanto, un disperato Samuel dovrà fare i conti con la rottura con Micaela.

Clara non vuole perdonare Alberto, Niko cerca di spingerlo a costituirsi

Nell'appuntamento di mercoledì 4 settembre ci saranno dei guai per Manuela. Precisamente, il progetto per la realizzazione del piccolo parco archeologico subirà ritardi e problemi, causando turbamento nell'animo della ragazza. Sarà così che Manuela dovrà fare i conti con una realtà dura da accettare e che potrebbe mandare in fumo il suo progetto. Nel frattempo, Niko sarà in apprensione per Alberto.

L'avvocato Palladini si infilerà in grossi guai e Poggi cercherà di convincerlo a rivolgersi alle autorità per farsi proteggere dalle eventuali ritorsioni del boss Torrente. In pratica, Niko vorrà che che Alberto si costituisca.

Frattanto, Clara sarà furibonda e delusa per quello che il suo ex le ha fatto e non sembrerà intenzionata a perdonarlo.

Samuel soffre per la rottura con Micaela, Costabile inganna Manuela

Nella movimentata puntata di giovedì 5 settembre, si avvicina a grandi passi il processo per l'affidamento del piccolo Tommaso. Ida sarà preoccupata che zia Magdalena possa dire qualcosa di negativo su di lei, influenzando l'opinione dei giudici.

Roberto, invece, sarà pronto a giocare la sua ultima carta a disposizione pur di vincere.

Manuela si renderà conto che Costabile l'ha truffata e che per colpa sua il sogno di realizzare il parco archeologico potrebbe sfumare.

Spazio anche a Samuel, che dovrà fare i conti con il dolore derivato dalla fine della storia con Micaela.

Alberto potrebbe autodenunciarsi per farsi perdonare da Clara

Le azioni di Alberto Palladini presenteranno il loro conto. Siccome l'avvocato ha rivelato al clan Torrente il rifugio di Sabbiese, finirà per mettere in grave pericolo la famiglia della sua ex. Le anticipazioni svelano che Clara ed Eduardo si salveranno, ma la donna non vorrà perdonare Alberto. Intanto, quest'ultimo rischierà ritorsioni da parte di Angelo Torrente, perciò Niko cercherà di spingerlo ad autodenunciarsi alla polizia. Non è da escludere che dopo un'attenta analisi, e dopo aver capito che la sua azione rischia di allontanarlo anche dal figlio Federico, Alberto possa prendere una sofferta decisione. Potrebbe infatti accadere che l'avvocato Palladini si costituisca in modo da farsi perdonare dall'ex.