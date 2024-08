Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne sono iniziate il 28 agosto e in rete si parla già tanto di quello che ha fatto e che ha detto Mario Cusitore in studio. Dopo essersi confrontato con Cristina Tenuta e dopo aver ammesso di provare ancora un forte sentimento per Ida Platano, infatti, il 45enne non ha risposto alla proposta di Gianni Sperti di entrare a far parte del parterre over 2024/2025.

Il gesto che sorprende

Una delle anticipazioni della prima registrazione di U&D che hanno maggiormente spiazzato i fan è quella sulla risposta che Mario ha dato a Gianni Sperti quando gli ha chiesto di diventare un cavaliere del parterre.

L'opinionista si è esposto proponendo all'ex corteggiatore di Ida di entrare a far parte del cast fisso della versione senior del programma, soprattutto per provare a voltare pagina dopo i tanti no che ha ricevuto dalla parrucchiera nei mesi scorsi.

A sorpresa, però, il 45enne ha non ha risposto né sì né no all'invito a rimanere e ha lasciato lo studio con il rammarico di non aver potuto avere un confronto con la tronista di cui dice di essere ancora innamorato.

Ida infatti non ha partecipato alle riprese del 28 agosto perché non sta bene di salute, ma Maria De Filippi ha confermato che il suo ritorno era previsto e che avverrà nelle successive puntate.

La sensazione del pubblico

Chi ha assistito alla registrazione di U&D di mercoledì scorso, però, ha raccontato che l'uscita di scena di Mario non dovrebbe essere definitiva.

Anche Lorenzo Pugnaloni, che per primo ha dato le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 9 settembre, ha scritto su Instagram che lo speaker radiofonico tornerà quasi sicuramente per confrontarsi con Ida, cosa che non ha potuto fare qualche giorno fa.

Il futuro dell'uomo nel programma, dunque, dipenderà molto da quello che gli dirà la tronista: se lei non dovesse volergli dare un'altra possibilità, infatti, il 45enne potrebbe accettare la proposta di Gianni Sperti e restare in studio come cavaliere del parterre.

Il ripensamento dell'opinionista

Il rapporto tra Mario e Gianni Sperti ha avuto due facce nella scorsa edizione di U&D: per molti mesi il collega di Tina Cipollari ha difeso il corteggiatore a spada tratta, giustificando spesso e volentieri le segnalazioni che arrivavano dall'esterno.

Attorno ad aprile, però, l'opinionista ha cambiato atteggiamento quando ha iniziato ad avere dubbi sul sentimento che il 45enne diceva di provare per la tronista.

Quando Mario ha ammesso di essere stato in un B&B con un'altra donna (solo per parlare a detta sua), l'ex ballerino ha preso le distanze da lui e ha criticato ogni cosa che diceva e faceva in studio.