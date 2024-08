Roberto potrebbe capitolare tra le braccia di Magdalena nelle prossime puntate di Un posto al sole. Si tratterebbe dell'ennesimo tradimento per Marina e non è detto che la donna sia disposta a perdonare ancora una volta suo marito. Se scoppiasse la passione tra Roberto e la zia di Ida, Marina metterebbe per sempre fine al suo matrimonio.

Ennesima delusione per Marina

Nella puntata di Un posto al sole andata in onda giovedì 8 agosto, Roberto si è recato in albergo da Magdalena e ha avuto una dura discussione con lei. La zia di Ida si è tirata indietro e non si è detta più disposta a testimoniare contro sua nipote nel processo per l'affidamento di Tommaso.

Roberto ha reagito in modo molto duro con la donna e le ha fatto presente che mettersi contro di lui non le conviene. Nonostante ci sia stato uno scontro, Magda e Roberto si sono ritrovati per un attimo molto vicini e i loro sguardi hanno lasciato trasparire una forte attrazione. Quando Ferri è uscito dall'albergo è rimasto sorpreso nel vedere che Marina che lo aveva seguito. Cosa succederà adesso? Roberto certamente riuscirà a trovare le parole giuste per spiegare a Marina il suo incontro con Magda, ma il pubblico conosce bene l'ossessione che l'uomo ha maturato per il piccolo Tommaso. Roberto farebbe di tutto per il bambino ed è probabile che Magda approfitti della situazione seducendolo.

Possibile inganno di Magdalena

Roberto sarebbe pronto a tradire Marina con Magda alla prossima occasione, com'era già accaduto in passato con Lara. Quest'ultima ha usato proprio il piccolo Tommaso per far cadere Ferri ai suoi piedi e la storia potrebbe ripetersi con la zia Magdalena. Quest'ultima ha raccontato di non voler pugnalare alle spalle Ida, ma probabilmente si trattava di un modo per alzare la posta in gioco.

Marina non resterà certamente a guardare, soprattutto dopo aver visto che Roberto continua a mentirle. La donna continuerebbe a seguire suo marito e scoprirebbe facilmente il tradimento. A quel punto toccherà a Marina prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Passione in vista per Magdalena e Roberto

Marina e Roberto sono destinati a separarsi ancora?

Probabilmente sì, perché Ferri e Magda presto potrebbero abbandonarsi al fuoco della passione. Se la signora Giordano dovesse scoprire l'ennesimo tradimento non potrebbe accettarlo. Marina è stata disposta a lasciarsi alle spalle la storia di Roberto con Lara solo perché ha capito che il marito era stato circuito facendo leva sul piccolo Tommaso. Con Magdalena, però, sarebbe molto diverso e Marina sarebbe pronta a preparare una crudele vendetta per difendersi. Roberto rischia di restare senza sua moglie e senza il piccolo Tommaso nel giro di poche settimane.