Alberto farà uccidere Eduardo? La svolta arriva nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 9 agosto, l'ultima prima della pausa estiva su Rai 3 e che farà da spartiacque per la nuova stagione. Palladini incontra il pericoloso Torrente, che gli propone di sbarazzarsi di Sabbiese. Non si esclude affatto che accetti, spinto dalla rabbia verso Clara e il suo sogno - o forse la sua ossessione - di avere una famiglia e una moglie pronta a esaudire ogni suo desiderio e capriccio. Se così fosse, per Clara sarebbe la fine.

Alberto incontra Torrente che gli propone di far fuori Eduardo

Da non perdere la puntata di Un posto al sole del 9 agosto, che segna la conclusione di questa 28esima stagione. Alberto ha il tanto atteso confronto con Torrente, che lo sorprende: perché non sbarazzarsi di Eduardo, visto che entrambi sanno dove si nasconde con Clara e Federico? Per Palladini l'occasione è allettante, visto l'odio che nutre nei confronti di Sabbiese, l'uomo che è riuscito a portargli via Clara e il piccolo Federico. Alberto ha incontrato Federico nei giorni scorsi, un incontro protetto al parco in compagnia della ex e dei servizi sociali. Avrebbe dovuto tornare a casa, ma invece ha seguito l'autista di Clara che l'ha riportata nella comunità protetta per i collaboratori di giustizia.

Palladini l'ha guardata da lontano mentre baciava Eduardo con Federico per mano. Rabbia e delusione lo hanno tormentato, facendogli passare giorni terribili. Ora potrebbe essere arrivata l'occasione giusta per mettere in atto la sua vendetta, alleandosi con il pericoloso Torrente.

Palladini perde tutto per colpa della sua ossessione

Non è la prima volta che Alberto perde ogni cosa per via della sua mania di controllo. Clara è sempre stata trattata come un oggetto di sua proprietà, anche se è indubbio che lui la ami e soffra nel vederla al fianco di un altro uomo, dal quale aspetta anche un bambino. A parte Luca, nessuno si è mai preoccupato di andare oltre la facciata che mostra Palladini, una facciata che cela dolore e profonda insoddisfazione.

Se davvero cedesse alla proposta di Torrente finalizzata a eliminare Eduardo, si giocherebbe tutto ciò che gli rimane, la possibilità di vedere il piccolo Federico. Non avrebbe più un lavoro e finirebbe dietro le sbarre, se venisse scoperto. Si giocherebbe anche la poca stima che Clara ha conservato per lui, alla quale distruggerebbe la vita. Fatto sta che Alberto sembra davvero fuori controllo e si è capito da quando era sul cavalcavia con il figlio. Non resta che aspettare le nuove puntate di Un posto al sole che arriveranno dal 26 agosto su Rai 3 con la ventinovesima stagione.