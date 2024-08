Raffaele sarà messo sotto torchio da Renato che vorrà sapere cosa sta succedendo a Giulia nelle puntate di Un posto al sole dal 26 al 30 agosto. Il portiere potrebbe confidare a suo cognato che Luca è gravemente malato [VIDEO] e spiegargli che Giulia non è partita con la sua famiglia solo per questo motivo. Renato si pentirebbe amaramente per essere stato così duro con la sua ex moglie e questo momento critico potrebbe riavvicinarli.

Il ritorno a Palazzo Palladini dopo le vacanze estive

Gli abitanti di Palazzo Palladini torneranno a Napoli dopo le vacanze estive e si troveranno a dover affrontare la vita di tutti i giorni.

Raffaele riprenderà il suo posto in portineria e Rosa dovrà tornare alla sua tanto amata casa del quartiere. Torneranno anche Giulia e Luca che si sono concessi alcuni giorni in solitudine e ci sarà anche il ritorno di Renato che noterà in sua moglie uno strano comportamento. La relazione tra Giulia e il suo ex marito si è deteriorata quando, durante le vacanze, ha scelto di partire con Luca anziché passare del tempo con la famiglia Poggi, che si era riunita in Sicilia. Renato ha preso molto male la decisione di Giulia e si è infervorato con la sua ex moglie quando l'ha trovata a casa di Raffaele. Poggi, infatti, non ha idea di quello che sta passando Giulia e pensa che il suo viaggio con Luca sia stato solo un gesto egoista da parte sua.

Al ritorno dalle vacanze probabilmente l'umore di Giulia non sarà dei migliori e Renato se ne accorgerà.

Raffaele in una posizione scomoda

Poggi si ricorderà che Giulia poco prima di partire era con Raffaele e andrà dal cognato a chiedere spiegazioni. Renato vorrà sapere dal portiere come mai la sua ex moglie si comporti in modo strano e Raffaele dovrà fare una scelta molto difficile.

Probabilmente il portiere sceglierà di rivelare a Renato di Giulia e Luca, soprattutto per fermare Poggi che è sempre più severo con la donna. Raffele potrebbe infrangere la promessa fatta a Giulia, ma solo a fin di bene: in questo modo darà a Renato la possibilità di capire l'atteggiamento di Giulia e aiutarla in un momento così drammatico.

La malattia di Luca avanza giorno dopo giorno

Raffaele sarà tormentato dalle domande di Renato e alla fine potrebbe cedere e dirgli che Luca è malato di Alzheimer e la malattia avanza sempre di più. A quel punto Renato sicuramente si pentirà delle cattiverie dette a Giulia e cercherà un confronto con lei. Luca non sarebbe felice di sapere che anche Renato è al corrente della sua malattia e in un primo momento Giulia potrebbe non dirgli nulla. Dalle ultime puntate di Un posto al sole andate in onda è stato chiaro che la malattia lascerà ormai poco tempo a Luca per vivere lucidamente i suoi affetti più cari. Giulia ha deciso di dare la priorità al suo compagno soltanto per questo motivo e quando Renato verrà a saperlo vorrà certamente rimediare. La situazione sarà molto difficile, ma potrebbe servire a ristabilire la complicità tra Giulia e Renato che negli ultimi tempi sono stati lontani a causa delle incomprensioni.