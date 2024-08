Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che andrà in onda nella serata di giovedì 29 agosto a partire dalle 20:50 su Rai 3, rivelano che Alberto Palladini attuerà il piano di Angelo Torrente per sbarazzarsi di Eduardo Sabbiese. Un imprevisto, però, complicherà ancora di più la situazione Nel frattempo, Guido si trasferirà a casa di Michele, mentre Manuela chiederà a Jimmy notizie sulla vacanza a Formentera. Valeria, invece, avrà urgente bisogno di chiedere aiuto a Niko.

Alberto fissa un incontro con Clara e Federico

Alberto sarà determinato a portare a termine il piano di Angelo Torrente per sbarazzarsi di Eduardo Sabbiese.

L'avvocato Palladini, quindi, fisserà un nuovo appuntamento con Clara e suo figlio Federico, ma le cose non andranno come stabilito. Le anticipazioni annunciano un colpo di scena: un imprevisto non ancora rivelato rischierà di mandare a monte i piani. La situazione degenererà con conseguenze inaspettate, che potrebbero avere ripercussioni non solo su Eduardo Sabbiese, ma anche su Clara e sul piccolo Federico. Guido, intanto, non risolverà i suoi problemi coniugali con Mariella e lascerà Palazzo Palladini, per trasferirsi a casa di Michele Saviani. Mariella avrà paura che la decisione di suo marito sia un allontanamento definitivo.

Manuela chiede informazioni a Jimmy sulle vacanze

Nel frattempo, Manuela sonderà la situazione e vorrà aggiornamenti sulla storia d'amore fra Niko e Valeria.

La gemella Cirillo, pertanto, chiederà a suo nipote Jimmy notizie riguardo a cosa è accaduto in vacanza a Formentera e se sia successo qualcosa in particolare fra l'avvocato Poggi e Paciello. Valeria avrà l'improvviso e urgente bisogno di chiedere aiuto a Niko per risolvere un problema, ma le anticipazioni non forniscono dettagli ulteriori in merito alla vicenda.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Roberto ha incontrato Magdalena

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Rosa ha sostituito Raffaele in portineria a Palazzo Palladini e ha conosciuto il postino Pino, che l'ha corteggiata. Marika, intanto, è andata in vacanza con Rosa e ha scoperto che il suo fidanzato Gabriel è in realtà Sergio, il marito di Bice.

E mentre Clara è entrata nel programma protezione testimoni con Eduardo e Federico, Alberto ha stretto un accordo con Angelo Torrente: l'avvocato Palladini ha rivelato al boss della camorra l'indirizzo di Sabbiese. Spazio anche alle vicende di Claudia, che ha lasciato Napoli ed è andata a vivere a Roma, sperando di avere più possibilità lavorative.