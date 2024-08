Eduardo affronterà due sicari mentre Alberto farà un gesto inaspettato nelle prossime puntate di Un Posto al sole. Le anticipazioni spiegano che l'avvocato avrà uno scontro con Sabbiese e dovrà fare i conti con le ritorsioni di Torrente: per questo Niko gli consiglierà di rivolgersi alla polizia. Nel frattempo, Manuela capirà di essere stata ingannata da Costabile e vedrà il suo progetto del parco a grave rischio.

Clara vicina al parto, Eduardo in pericolo

Clara, Eduardo e il piccolo Federico saranno al centro delle vicende perché Alberto si metterà sulle loro tracce e proverà a raggiungerli prima di Torrente.

Clara, ignara di quello che sta succedendo alle sue spalle, si preparerà a dare alla luce la piccola Nunzia, mentre Rosa sarà ansiosa di ricevere notizie a riguardo. I sicari di Torrente raggiungeranno Eduardo, ma improvvisamente Alberto farà un gesto inaspettato e probabilmente salverà la vita al suo nemico. Le anticipazioni spiegano che Palladini metterà Eduardo di fronte a una scelta difficile e non si esclude che possa chiedergli di rinunciare a Clara e Federico se vuole salvarsi la vita. L'avvocato e Sabbiese avranno un duro scontro e solo allora Alberto si renderà conto della gravità del pericolo in cui si è cacciato contattando Torrente in cerca di un'alleanza. Niko sarà molto preoccupato per il suo socio e proverà a convincerlo a rivolgersi alla polizia per le eventuali ritorsioni di Torrente.

Clara, invece, non avrà nessuna intenzione di perdonare Palladini per aver messo in pericolo la vita di tutti loro.

Manuela ingannata da Costabile

Ci saranno importanti novità anche per Manuela che si renderà conto di essere stata raggirata da Costabile. La ragazza avrà gravi problemi nell'organizzazione del parco archeologico e temerà che il suo progetto possa andare in fumo.

A far tornare il buon umore alla ragazza ci penseranno Serena e Filippo che avranno un'idea per incoraggiare il sogno di Manuela. Le cose non andranno meglio per Samuel che non sopporterà la mancanza di Micaela e penserà di raggiungerla a Berlino. Ad intervenire in suo favore saranno Nunzio e Rossella che uniranno le loro forze per impedire al loro amico di commettere l'ennesimo errore.

Le telefonate sospette a Costabile

Nelle puntate precedenti, Manuela si è data da fare con il progetto del parco archeologico. Presa anche dallo studio, la ragazza ha acconsentito di affidare a Costabile la gestione del finanziamento per dare vita al suo progetto. Manuela non si è accorta di nulla, ma Costabile ha ricevuto delle telefonate sospette da parte di una persona misteriosa che gli ha chiesto insistentemente di saldare i suoi debiti. Alberto, invece, non si è rassegnato all'idea di poter vedere suo figlio soltanto sotto stretta sorveglianza e ha pensato di chiamare Torrente per stabilire un accordo con lui. Lo scopo di Palladini era permettere al boss di raggiungere Eduardo e sbarazzarsi di lui, ignaro del pericolo a cui stava andando incontro.