Nelle prossime puntate della soap tv La Promessa Salvador perderà la testa e cercherà di uccidere Jeronimo puntandogli un coltello alla gola. Questo perché è a causa del valletto di Pelayo che Maria è stata accusata ingiustamente del furto dell'orologio di Lorenzo e licenziata ingiustamente. Fortunatamente la tragedia verrà evitata grazie all'intervento di Feliciano che farà desistere Salvador dall'intento di togliere la vita a Jeronimo.

Salvador vuole uccidere Jeronimo e gli punta un coltello alla gola

Il licenziamento di Maria Fernandez avrà scosso tutta la servitù de La Promessa e soprattutto Salvador.

Tutti riterranno che la domestica sia stata vittima di un'ingiustizia, visto che non sarà stata lei a rubare l'orologio di Lorenzo. Il vero ladro sarà invece Jeronimo, il valletto di Pelayo e suo socio d'affari nel traffico d'armi. Sarà Abel a scoprire la verità sul furto, ma questo non basterà a convincere Cruz a riammettere Maria alla tenuta. Questo fatto getterà nello sconforto sia Jana che Salvador. Quest'ultimo non riuscirà più a rimanere con le mani in mano e affronterà Jeronimo puntandogli un coltello alla gola, deciso ad ucciderlo. Salvador sarà fuori di sé e lo accuserà di non aver nessuna vergogna: "Maria ha dovuto pagare per una rapina che hai commesso tu".

Feliciano ferma Salvador: 'Hai perso la testa?'

Nonostante sia sotto la minaccia di un coltello, Jeronimo si mostrerà sprezzante e ricatterà dicendo: "Non ho niente da spiegarti, non sei nessuno". Parole che faranno infuriare ulteriormente Salvador. Per fortuna arriverà Feliciano che riuscirà ad evitare il peggio. Il figlio di Petra intimerà a Salvador di mettere giù il coltello esclamando: "Hai perso la testa?".

Successivamente gli farà capire che non riuscirà ad ottenere nulla uccidendo Jeronimo: "L'unica cosa che otterrai sarà distruggere la tua vita e quella di Maria". Alla fine Salvador lascerà andare Jeronimo ma la tensione a La Promessa rimarrà altissima. Cruz si convincerà che la cosa migliore sia quella di riassumere Maria?

Dal 9 settembre slitta l'orario di inizio de La Promessa

La Promessa continuerà ad andare in onda ancora per qualche settimana nella collocazione oraria che va dalle 15:45 alle 17. Una prima variazione nella programmazione si avrà a partire dal 9 settembre, data in cui tornerà su Canale 5 Uomini e donne. Il ritorno del dating avrà come conseguenza lo slittamento dell'orario di inizio della soap spagnola alle 16:10. Un ulteriore slittamento ci sarà la settimana successiva, con il ritorno dei daytime di Amici e del Grande Fratello. Ciò comporterà una significativa riduzione della durata degli episodi de La Promessa, che nella prossima stagione autunnale saranno trasmessi con una durata di circa venti minuti.