Mario Cusitore non si è sbilanciato più di tanto su quello che potrebbe accadere tra lui e Ida Platano in futuro, magari quando ricominceranno le registrazioni di Uomini e donne. Il corteggiatore è intervenuto nella diretta Instagram che Fralof ha fatto il 4 agosto e ha detto la sua sulle recenti dichiarazioni di Maria De Filippi sul suo rapporto con la tronista (crede che lui non riuscirà a riconquistarla), sul tatuaggio col nome di Ida che ha fatto pochi mesi fa e sulle tante volte che ha provato a riavvicinarsi alla donna dopo la fine del programma.

I commenti sulla tronista

A Radio Deejay Maria De Filippi ha raccontato dei tanti tentativi che Mario Cusitore ha fatto per cercare di riconquistare Ida dopo la fine di Uomini e donne, ma ha anche chiarito che nessuno di questi è servito per far cambiare le cose.

"Lui ci ha provato ed è andato da lei 4 o 5 volte, ma lei resiste, quindi secondo me non ce la fa a riconquistarla", ha dichiarato la padrona di casa del dating show.

Questo weekend il corteggiatore ha commentato così le affermazioni della presentatrice in un diretta con Fralof: "Io non so se riesco a riconquistare Ida, ma se l'ha detto Maria De Filippi sarà così perché lei non sbaglia mai. In questo momento della mia vita non so niente, ma evidentemente non sono in grado".

Le parole sul gesto fatto in trasmissione

Mario ha anche tessuto le lodi della conduttrice aggiungendo: "Lei è la vita mia. Con l'esperienza e la conoscenza che ha di Ida probabilmente ha ragione a dire così, ha questo sentore".

Mario ha preferito non esporsi troppo sul suo rapporto con Ida, dicendo che una diretta Instagram non era la sede ideale per parlare di un eventuale futuro con lei, ma ha risposto così quando gli è stato chiesto del gesto che ha fatto per lei durante il corteggiamento, il tatuaggio sul polso con su scritto "Ida": "C'è ancora e lì resta, non mi fa nessun effetto in particolare".

A fine agosto il via alle registrazioni

Tra il 28 e il 29 agosto cominceranno le riprese della nuova edizione e le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios faranno chiarezza sui rumor che impazzano da mesi sul web.

Da quando si è conclusa la passata stagione del dating show, in rete si è parlato tanto di Ida e Mario, di un loro possibile riavvicinamento (che fino a ora non è avvenuto per volontà della donna) e del ritorno di entrambi nel programma.

Voci ancora tutte da confermare sostengono che sia Platano che Cusitore potrebbero far parte del cast 2024/2025 della trasmissione, e la teoria più gettonata è che tutti e due potrebbero accomodarsi nel parterre del trono over, ovviamente nei ruoli di dama e di cavaliere.