Cambio programmazione in arrivo per la seconda stagione di The Family, la fortunata soap opera turca che questa estate ha debuttato con successo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Gli ascolti sono stati estremamente positivi ma, complice l'inizio della stagione autunnale e il ritorno delle varie trasmissioni che popolano il daytime della rete, si assisterà a una sospensione in daytime.

Le nuove puntate saranno visibili solo su Mediaset Infinity, ma la soap turca tornerà in onda in televisione nell'estate 2025.

Cambio programmazione per The Family: la seconda stagione visibile solo in streaming

La prima stagione di The Family trasmessa da luglio in poi nel daytime di Canale 5 saluterà il pubblico il prossimo 30 agosto con il gran finale. Dal 2 settembre la soap turca sparirà dalla programmazione televisiva Mediaset: le nuove puntate che comporranno la seconda stagione saranno visibili in streaming online solo sul sito web Mediaset Infinity, dove verranno caricate quotidianamente.

Gli spettatori, quindi, potranno vedere i vari episodi delle saga familiare che ruota intorno alle vicende dei Soykan soltanto in streaming, comodamente da tablet oppure da cellulare e smart tv.

La soap opera tornerà in onda su Canale 5 nell'estate 2025

Tuttavia, visto il grande successo di ascolti registrato dalla serie nel corso di queste settimane, Mediaset non rinuncerà alla messa in onda degli episodi della seconda stagione anche in televisione. Aslan e Devin torneranno in onda nel corso della prossima estate 2025 su Canale 5, sempre nella fascia del primo pomeriggio.

In questo modo Mediaset ripeterà lo schema utilizzato la scorsa estate con My home my destiny che, dopo essere stata sospesa in televisione, fu resa disponibile solo in streaming salvo poi tornare in onda dallo scorso giugno in daytime.

Come finisce la prima stagione della soap: il duro scontro tra Cihan e Aslan

Intanto, il finale della prima stagione si preannuncia scoppiettante dato che Cihan avrà modo di scoprire di non essere un vero Soykan.

L'uomo si ritroverà così ad affrontare questa amara verità e avrà una grande sete di vendetta, intenzionato a vendicarsi per prima di Hulya, che lo ha sempre trattato come la pecora nera della famiglia, non essendo un suo vero figlio.

Lo scontro tra Cihan e Aslan sarà inevitabile: il primo farà partire un colpo di arma da fuoco contro il fratello, ferendolo gravemente. A evitare il peggio ci penserà Devin: la donna arriverà in soccorso di suo marito e, per difenderlo, ferirà alle spalle Cihan con un colpo di pistola che gli farà perdere i sensi.