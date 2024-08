Brutta notizia per i fan di Uomini e donne: l'edizione 2024/2024 non inizierà il 9 settembre come previsto ma il lunedì successivo, il 16. La blogger Gemma Palagi ha postato una storia su Instagram per informare i follower del cambio di programmazione che c'è stato ad una decina di giorni dal debutto, mentre su X si legge che Canale 5 continuerà a trasmettere la soap My home my destiny almeno fino alla metà del mese.

Novità per il pubblico

"La messa in onda di U&D non inizierà il 9 settembre, come detto in precedenza, ma il 16", è questo il messaggio con il quale Gemma Palagi ha aggiornato i follower sul futuro del dating-show.

Anche se le registrazioni delle nuove puntate sono iniziate il 28 agosto, dunque, il pubblico non potrà vederle in tv prima della metà del prossimo mese.

Questa notizia si sta diffondendo anche su X, dove si legge che Mediaset ha deciso di continuare a proporre la soap My home my destiny anche alle ore 14:45 del lunedì in cui era previsto il ritorno del programma di Maria De Filippo dopo la pausa estiva.

I telespettatori dovranno aspettare una settimana in più per assistere all'inizio dell'edizione 2024/2025 della trasmissione che permette a giovani e non di trovare l'anima gemella.

Il malcontento sui social

La notizia sullo slittamento dell'inizio di U&D dal 9 al 16 settembre sta cominciando a diffondersi sui social network, dove alcuni fan hanno già protestato.

"Pensa posticipare Uomini e donne per ridare My home my destiny che è già andata in onda su Mediaset Infinity, provate a non dire incompetenti", ha tuonato un'utente di X il 30 agosto.

"Mamma mia, ma chi gestisce la messa in onda?", ha chiesto un altro spettatore sempre in rete.

Tra coloro che hanno preso parola su questo argomento, però, c'è anche chi ha ipotizzato che il rinvio potrebbe dipendere da una richiesta della conduttrice del dating-show di avere più tempo per lavorare alla nuova stagione.

"O semplicemente non era pronta Maria De Filippi?

Non credo gli importi molto di My home my destiny", si legge sul web.

Incerta la data della prossima registrazione

L'edizione 2024/2025 di Uomini e donne è iniziata il 28 agosto con la prima registrazione ma per ora non si sa quando si svolgeranno le riprese delle altre puntate.

A ritardare il debutto del dating-show potrebbe essere anche il fatto che parte della redazione è impegnata in Sardegna con la stagione di Temptation Island che tornerà in tv il 10 settembre; l'autrice Raffaella Mennoia, ad esempio, è sull'isola e non ha assistito dal backstage alla registrazione in cui sono stati presentati i nuovi tronisti Francesca, Michele e Alessio.

Al momento, dunque, gli addetti ai lavori hanno in cantiere solo tre puntate (ogni registrazione viene suddivisa almeno in tre parti prima di essere trasmessa su Canale 5) e non si conosce il giorno in cui il cast si ritroverà per partecipare alle altre.