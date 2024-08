Mercoledì 28 agosto sarà registrata la prima puntata della nuova edizione di Uomini e donne e per questo Lorenzo Pugnaloni ha voluto dare qualche anticipazione su Instagram. Secondo il blogger, sarà confermata la presenza in studio di Gemma Galgani (per un chiarimento con il signor Pietro) e quella di Ida Platano e Mario Cusitore per un probabile faccia a faccia dopo i tentativi di lui di riconquistare la dama durante la pausa estiva.

Aggiornamenti sui veterani del cast

Il cast 2024/25 di Uomini e donne dovrebbe ripartire dai "soliti noti": questo è quello che ha lasciato intendere Lorenzo Pugnaloni in una storia che ha postato su Instagram il 23 agosto.

"Gemma ci sarà", ha esordito il blogger nell'elenco di news che ha dato sulla prima registrazione della nuova edizione deld dating-show.

Stando a quello che si dice a pochi giorni dal via, dunque, Galgani dovrebbe avere un confronto con il cavaliere che ha frequentato durante l'estate, il signor Pietro.

Al debutto, spazio anche al rapporto tra Ida e Mario, in stallo dallo scorso maggio ma ancora al centro delle dinamiche del programma, soprattutto se entrambi faranno parte del parterre over.

I risvolti dopo il gelo dell'estate

Pugnaloni ha anche confermato che alla registrazione di Uomini e donne del 28 agosto parteciperanno sia Ida che Mario, ma non è chiaro cosa faranno.

"Probabile nuovo confronto dopo i vari tentativi di riavvicinamento di lui durante l'estate", ha scritto il blogger su Instagram.

Come ipotizzano molti fan da mesi, inoltre, Platano potrebbe restare in studio riprendendo posto tra le dame del parterre dopo un anno da tronista: "Potrebbe rimanere e decidere se rimettersi in gioco o no".

Mercoledì prossimo trapeleranno le anticipazioni dettagliate sulla puntata che sarà trasmessa in tv lunedì 9 settembre e alla quale dovrebbero partecipare anche le coppie dell'edizione di Temptation Island che si è conclusa a fine luglio.

La paparazzata e i rifiuti

Ida e Gemma sono finite al centro dell'attenzione anche nel periodo in cui Uomini e donne non è andato in onda.

Platano ha fatto parlare di sé per i tanti no che ha detto a Mario dopo la fine del programma (cosa confermata anche da Maria De Filippi in una recente intervista in radio); la parrucchiera non ha voluto dare al suo ormai ex corteggiatore un'altra possibilità e ha preferito trascorrere l'estate da sola.

Galgani, invece, all'inizio di agosto è stata paparazzata al mare in compagnia di un signore che tanti hanno pensato fosse il suo nuovo amore. Nelle foto in questione, però, non c'erano baci o altre affettuosità e questo avallerebbe la tesi secondo la quale la dama tra pochi giorni sarà regolarmente in studio per partecipare alla registrazione della prima puntata.