Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 26 a venerdì 30 agosto dalle ore 20:50 annunciano un colpo di scena: Angelo Torrente farà un attentato per vendicarsi di Eduardo Sabbiese. Purtroppo, il boss della camorra non rispetterà gli accordi presi con Alberto e agirà quando il pentito sarà in compagnia di Clara Curcio e del piccolo Federico. L'avvocato Palladini, quindi, rendendosi conto che suo figlio sarà in pericolo, correrà per salvarlo.

Alberto può rivedere Federico

Alberto Palladini sarà convinto che Angelo Torrente rispetterà i patti stabiliti: il boss della camorra dovrà vendicarsi di Eduardo Sabbiese quando sarà il pentito sarà solo e non saranno con lui Clara e Federico.

E mentre l'avvocato riuscirà a ottenere un nuovo appuntamento per vedere suo figlio, il camorrista tenderà la sua trappola e organizzerà un attentato. Purtroppo, accadrà un imprevisto che rovinerà gli accordi presi fra Alberto e Angelo Torrente: Curcio starà per partorire.

Eduardo e Clara stanno per diventare genitori

Nel frattempo ci saranno momenti concitati e di grande apprensione per le sorti dei protagonisti della soap partenopea. Da un lato il boss Angelo Torrente vorrà sbarazzarsi di Eduardo una volta per tutte, dall'altro lato, le doglie di Clara segneranno un cambiamento nei programmi dei coniugi Sabbiese. Alberto, intanto, si renderà conto che il camorrista non fermerà la sua vendetta, nonostante la presenza di Clara e Federico.

L'avvocato Palladini, quindi, farà una corsa contro il tempo per salvare suo figlio dall'attentato. Le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono se ci saranno vittime o se Alberto Palladini riuscirà a mettere in salvo tutti.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Alberto è stato picchiato dagli uomini di Torrente

Nelle precedenti puntate Alberto ha chiesto a un barista di metterlo in contatto con Angelo Torrente.

L'avvocato è riuscito a incontrare il boss della camorra e gli ha rivelato di essere a conoscenza dell'indirizzo di Eduardo Sabbiese. Palladini è stato picchiato dagli uomini di Torrente e, successivamente, ha stretto un accordo con il malavitoso, che si sarebbe dovuto sbarazzare di Eduardo, senza fare del male a Clara e Federico.

Spazio anche alle vicende di Guido, che ha confessato a Mariella di essersi innamorato di Claudia, mentre Marika ha scoperto che il suo fidanzato è il marito di Bice. Rossella, invece, ha capito di essere innamorata di Nunzio, ma Cammarota ha ricominciato a frequentare Diana Della Valle ed è partito per una crociera con la sua compagna.