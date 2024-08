Alberto si renderà conto che Clara e il piccolo Federico sono in serio pericolo di vita, dato che il suo piano per far fuori Eduardo Sabbiese non andrà secondo quanto ha programmato con Torrente: succederà nelle puntate di Un posto al sole in onda nella settimana che va dal 26 al 30 agosto.

Intanto Rosa sarà costretta a lasciare la portineria dopo il ritorno di Raffaele e si mostrerà in parte in crisi all'idea di dover ritornare alla sua vecchia vita, dato che ormai sembrava essersi abituata a questa importante novità nella sua vita lavorativa.

Alberto deve salvare Clara e suo figlio Federico: anticipazioni di Un posto al sole tra il 26 e il 30 agosto

Alberto e Torrente porteranno avanti il loro progetto segreto per far fuori Eduardo e progetteranno tutto nei minimi dettagli. L'uomo dovrà essere ucciso in occasione di un nuovo incontro tra Alberto, Clara e Federico in un posto protetto, in modo tale che mamma e figlio non si ritrovino a rischiare la vita.

Eppure si verificheranno una serie di imprevisti che porteranno a uno stravolgimento del piano studiato da Alberto e Torrente. L'avvocato si renderà conto che la sua ex e suo figlio sono in serio pericolo di vita e si metterà all'opera per cercare di salvarli, attuando una corsa contro il tempo per evitare il peggio.

Rosa in crisi dopo il ritorno di Raffaele

Le trame delle nuove puntate di Upas fino al 30 agosto, inoltre, rivelano che si assisterà anche al ritorno di Raffaele Giordano in portineria. Dopo essersi assentato per le vacanze estive, il portiere ritornerà a Napoli e prenderà nuovamente il suo posto, occupato in queste settimane da Rosa.

La donna si mostrerà un po' in crisi all'idea di dover ritornare alla sua vecchia vita, ma per fortuna potrà contare sulla visita a sorpresa di un amico che arriverà a Napoli per passare del tempo con lei.

Intanto Guido, dopo il periodo estivo passato con sua moglie Mariella, si renderà conto che è giunto il momento di andare via di casa e deciderà di trasferirsi per qualche tempo dal suo amico Michele.

Raffaele aveva messo in discussione il suo posto di lavoro

Nelle precedenti puntate della soap opera Raffaele aveva messo in discussione il proprio lavoro come portiere del palazzo dopo un accesissimo scontro avuto con Roberto Ferri.

Uno scontro che mise in crisi lo storico portiere di Palazzo Palladini, salvo poi fargli cambiare idea grazie al sostegno dei suoi familiari, pronti a convincerlo a non dargliela per vinta.

Tuttavia, essendo ormai prossimo al pensionamento, i fan di Upas si augurano che possa essere proprio Rosa la sua erede in portineria e la degna sostituta per le prossime stagioni della soap opera di Rai 3.