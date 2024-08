Le trame delle puntate di Un posto al sole previste dal 5 al 9 agosto in prima visione rivelano che Magda ingannerà Roberto. La donna, in un primo momento, gli dirà di voler prendere parte al processo per l'affido di Tommaso e testimoniare contro Ida, salvo poi cambiare idea.

Guido, invece, andrà via di casa: una scelta che getterà nello sconforto Mariella, preoccupata soprattutto per il piccolo Lollo.

Roberto ingannato da Magda: anticipazioni di Un posto al sole 5-9 agosto

Roberto Ferri non ha intenzione di darla vinta a Ida in merito all'affido del piccolo Tommaso e intende portare avanti la sua battaglia in vista del processo.

Lo scopo dell'imprenditore sarà quello di riuscire a screditare in tutti i modi la mamma del bambino e per farlo deciderà di rivolgersi anche a Magda, la zia di Ida che nutre un profondo astio nei confronti della nipote, dopo che l'ha accusata di essere stata lei a voler vendere a tutti i costi il bambino.

Magda riceverà la proposta da parte di Roberto e si presenterà a Napoli per prendere parte al processo, ma all'ultimo momento deluderà le aspettative dell'imprenditore.

Guido decide di andare via di casa

Roberto si precipiterà da Magda per un incontro in albergo, dove scoprirà che la donna non se la sente di testimoniare al processo contro la nipote. Roberto Ferri sarà molto arrabbiato con la donna, ma al tempo stesso sentirà che c'è qualcosa di forte che lo lega a Magda.

Guido si renderà conto di non poter fingere che vada tutto bene con Mariella, motivo per il quale deciderà di andare via di casa. Lascerà l'appartamento condiviso con la moglie e il loro bambino per potersi trasferire per qualche tempo dall'amico Michele, che dopo un po' inizierà a patire la convivenza forzata. Mariella sarà preoccupata per suo figlio Lollo a causa dell'allontanamento del padre e così arriverà a fare un appello sentito a Guido.

Guido si è lasciato andare con l'amica Claudia

Nelle puntate precedenti di questa stagione, Guido si era lasciato andare con l'amica Claudia. In un primo momento i due avevano provato a contenersi e il vigile urbano aveva cercato di non tradire la fiducia della moglie, salvo poi rendersi conto di essere molto attratto da Claudia e di non poter fare a meno di lei.

Un tradimento consumato all'insaputa di Mariella, che nel frattempo continuava a disperarsi e a sperare in un riavvicinamento da parte di suo marito.