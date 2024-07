Guido andrà a vivere da Michele e Silvia, e questo scoraggerà Mariella e farà soffrire Lollo nelle puntate di Un posto al sole del 5 e 6 agosto. Le anticipazioni raccontano che, al ritorno dalla loro vacanza, i coniugi Saviani dovranno gestire la crisi matrimoniale dei loro amici. Nel frattempo Renato sarà furioso con Giulia, che sceglierà di partire con Luca rinunciando alla Sicilia con il resto della famiglia. Infine anche Samuel e Manuel si organizzeranno per un piccolo viaggio.

La decisione di Guido e la sofferenza di Mariella

La famiglia Del Bue sarà al centro delle trame, perché Guido prenderà una decisione importante.

Dopo aver passato la notte con Claudia, il vigile capirà che il suo matrimonio con Mariella non potrà andare avanti e andrà via di casa. Chiederà l'aiuto di Michele e Silvia che, tornati dalla loro vacanza estiva, non potranno fare altro che ospitarlo. La situazione sarà insostenibile per Mariella, che era tornata a Napoli con l'intento di riconquistare suo marito e invece è stata delusa dal suo atteggiamento. A pagare per le incomprensioni dei suoi genitori sarà soprattutto il piccolo Lollo e questo farà preoccupare molto Mariella, che ormai non saprà più cosa fare per salvare il suo matrimonio. Nel frattempo la presenza di Guido a casa Graziani inizierà a pesare a Michele, che da poco ha ripreso la convivenza con Silvia.

Giulia delude Renato scegliendo Luca

Saranno giorni di agitazione anche per Renato, che si sentirà profondamente deluso da Giulia, che dovrà decidere se trascorrere le vacanze estive con tutta la famiglia Poggi in Sicilia o restare con Luca e partire per qualche giorno con lui. Alla fine Giulia sceglierà di seguire il suo cuore e questo farà infervorare Renato, che da tempo stava organizzando il viaggio da Franco e Angela.

Poggi sarà intrattabile e il compito di calmarlo spetterà a Raffaele. Sarà tempo di vacanze anche per Samuel e Micaela, che decideranno di fare un viaggetto insieme. Nonostante i buoni propositi, però, per lo chef non saranno giorni rilassanti e per lui arriverà il momento di affrontare qualcosa di doloroso.

Mariella perdonerà il tradimento di Guido?

Guido e Mariella riusciranno a superare la crisi? La storica coppia di Un posto al sole è ai ferri corti e a dare il colpo di grazia è stato Guido. Quest'ultimo, dopo un timido tentativo di riavvicinamento con la moglie, si è lasciato andare tra le braccia di Claudia. Il tradimento ha segnato la fine per Guido, che non ha più avuto il coraggio di restare nella stessa casa di Mariella, ancora ignara di quanto successo. Claudia, tuttavia, si è trasferita a Roma e questo potrebbe far riavvicinare Guido a sua moglie. L'onestà che da sempre lo contraddistingue potrebbe portare il vigile a confessare il tradimento a Mariella che, essendo molto innamorata di lui, sarebbe disposta a perdonarlo.