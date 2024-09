Le anticipazioni della prima puntata di Amici 24, registrata il 26 settembre, svelano che Giulia Stabile non era in studio e non si è esibita con i colleghi del corpo di ballo. La ragazza era in collegamento da Londra, dove si trova per lavoro, per promuovere uno degli sponsor della trasmissione. Al momento non si sa ancora se l'ex allieva sarà una professionista della nuova edizione o se si limiterà a rappresentare uno dei marchi con i quali il talent collabora.

L'assenza in studio al debutto

La sostituzione di Raimondo Todaro con Deborah Lettieri potrebbe non essere l'unico cambiamento che Maria De Filippi ha apportato al cast di Amici durante le vacanze.

Le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione della prima puntata, infatti, informano i fan del fatto che alcune storiche professioniste non erano in studio.

Nel giorno in cui ha preso il via la nuova edizione del talent Francesca Tocca e Giulia Pauselli erano assenti: la prima non si è vista ma potrebbe tornare la prossima settimana, la seconda è invece stata rimpiazzata da Isobel nel momento dedicato a uno degli sponsor del programma.

Anche Giulia Stabile non ha partecipato alle prime riprese della stagione in presenza, ma si è collegata da Londra per promuovere un marchio che collabora con la scuola da tempo. La conduttrice ha confermato che la giovane ballerina si trova in Inghilterra per lavoro, ma non ha chiarito se rientrerà a breve oppure se non sarà più nel corpo di ballo.

Il viaggio in Inghilterra e le nuove avventure

I fan di Amici avevano parlato del futuro da professionista di Giulia da quando hanno saputo che è partita per Londra con delle grandi valigie e a poche settimane dall'inizio della nuova edizione.

Stabile è sempre stata un punto di riferimento dei ragazzi, ma quest'anno ha deciso di non partecipare alla puntata in cui è stata formata la classe per dedicarsi a nuove sfide professionali.

Il legame tra la giovane e il talent rimane, anche perché è ancora lei il volto di uno degli sponsor del programma, ma non ci sono certezze su quello che accadrà nel corso del pomeridiano.

Se Giulia tornerà ad affiancare gli allievi nelle coreografie si saprà solo più avanti, quando inizieranno le gare e i componenti del corpo di ballo si esibiranno sul palco con i titolari.

La vittoria nel talent e la conduzione al sabato sera

Giulia Stabile ha partecipato alla 20esima edizione di Amici e l'ha vinta, battendo al televoto quello che al tempo era il suo fidanzato Sangiovanni.

Pochi mesi dopo la ragazza ha debuttato nel corpo di ballo del talent ed è diventata uno dei volti più amati dal pubblico di Canale 5, anche perché da circa tre anni è la conduttrice di Tu sì que vales con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Il lavoro in tv non ha distratto la giovane dalla sua passione più grande, il ballo: negli anni Giulia si è esibita sui palchi di grandi artisti, da Lazza a Madame.