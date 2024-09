Il 5 settembre Alberto Dandolo ha svelato l'identità di uno dei possibili allievi della nuova edizione di Amici. Stando all'indiscrezione che sta circolando in rete in queste ore, infatti, Ilan Muccino avrebbe già ottenuto l'ok per partecipare alla registrazione della puntata in cui saranno assegnate le maglie ai titolari della classe 2024/2025. Il giovane cantautore è figlio del regista Gabriele Muccino e in passato ha recitato in un film oltre ad essere stato vicino alla partecipazione a Sanremo.

Il retroscena sul figlio d'arte

Nell'attesa che si sappia qualcosa in più sui professori di Amici 24, sul web sta circolando il nome di un cantante che sarebbe molto vicino ad ottenere un banco.

"Il cantautore Ilan Muccino, secondogenito del regista Gabriele, è a un passo dall'entrare nella scuola", ha scritto Dandolo in queste ore.

La pagina X di Amici News ha spiegato che il giovane avrebbe già la certezza di partecipare alla registrazione della puntata in cui sarà formata la nuova classe, quella che andrà in onda in tv domenica 15 settembre.

Ilan Muccino è il primo allievo ad accedere all’ultimo step durante la PRIMA REGISTRAZIONE di #Amici24 💣



Fonte: @_DAGOSPIA_ pic.twitter.com/bzcl0wGFM0 — AMICI NEWS (@amicii_news) September 5, 2024

Nel passato artistico del ragazzo c'è una parte nel film Gli anni più belli e il tentativo di partecipare a Sanremo giovani nel 2021 (quando non fu scelto all'ultimo step).

Conto alla rovescia per il ritorno in tv

Tra pochi giorni sarà registrata la prima puntata di Amici 24, quella nel corso della quale i professori sceglieranno i componenti della nuova classe.

Secondo Dandolo tra gli aspiranti allievi c'è anche Ilan, figlio d'arte che su Instagram ha poco più di 4 mila follower e che da poco ha lanciato sul mercato l'inedito intitolato Oceano.

In queste settimane si era vociferato anche del possibile ingresso nella scuola di D'Art (nome d'arte del figlio del cantautore Raf), ma non sono ancora arrivate né conferme né smentite a riguardo.

I precedenti con Luca D'Alessio, Angelina e Holden

Da qualche anno a questa parte la scuola di Amici accoglie talenti che sono cresciuti nella musica, ragazzi che prima del programma erano conosciuti solo per essere i figli di qualche artista famoso.

LDA (Luca D'Alessio) è stato il primo ad ottenere un banco e per questo ha attirato su di sé le critiche di chi pensava che fosse entrato nel cast per intercessione del padre, il cantautore Gigi. L'anno dopo è stata Angelina Mango a partecipare alla trasmissione di Canale 5 e a classificarsi seconda dietro al latinista Mattia Zenzola.

Nel 2023 ad avere quest'opportunità è stato Holden (figlio di Paolo Carta, marito e chitarrista di Laura Pausini), anche lui finalista e alunno amatissimo dal pubblico.

A scegliere i ragazzi appena citati nelle loro squadre sono stati Rudy Zerbi (LDA e Holden) e Lorella Cuccarini (Angelina), mentre tra qualche giorno si saprà se Ilan seguirà le loro orme e nel caso chi sarà il suo insegnante di riferimento.