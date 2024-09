Umberto riceverà una telefonata preoccupante su Odile nella puntata de Il Paradiso delle signore 9 di giovedì 12 settembre. Le anticipazioni non rivelano quale sarà il contenuto della telefonata e se Umberto ne parlerà con sua cognata, ma è ormai chiaro che Adelaide nasconde qualcosa. Marta si imbatterà in un uomo misterioso che inizierà a lavorare al grande magazzino in prova. Infine, Marcello cercherà una soluzione con Botteri per la sfilata delle coppie.

Scontro tra Roberto e Tancredi

La tensione sarà palpabile tra i protagonisti ed in particolare tra Tancredi e Roberto.

Di Sant'Erasmo continuerà a covare rancore nei confronti di Vittorio e in sua assenza dichiarerà guerra al suo grande magazzino. Tra Tancredi e Roberto ci sarà uno scontro al circolo che non piacerà affatto a Umberto. Guarnieri non esiterà a rimproverare l'ex marito di Matilde per il suo comportamento poco nobile che potrebbe rischiare di mettere in cattiva luce la famiglia. Per Umberto le novità non finiranno qui, perché il commendatore riceverà una telefonata davvero preoccupante che riguarda Odile. Di cosa si tratta? Le trame si fermano qui, ma è ormai chiaro che Adelaide stia nascondendo qualcosa su sua figlia. Qualche giorno prima, infatti, la contessa ha chiesto a suo cognato di stare lontano da Odile, probabilmente per evitare che qualche segreto venga a galla.

Marta incontrerà un uomo misterioso

Ci saranno novità anche per Marta che si imbatterà in un uomo misterioso. La donna scoprirà che si tratta di un nuovo collaboratore del Paradiso delle signore che per il momento sta lavorando in prova. Per la figlia di Umberto potrebbe essere arrivato il momento di voltare davvero pagina con il passato ed aprire il suo cuore ad una nuova conoscenza.

Nel frattempo, Marcello dovrà gestire la difficile situazione che si è venuta a creare a causa della sfilata. La formazione delle coppie di modelli, infatti, non sarà affatto facile e questo rischierà di rovinare il lavoro di mesi. A questo proposito, Marcello parlerà direttamente con Botteri chiedendo a lui di trovare un modo per risolvere i malumori e far sì che la sfilata sia un momento di divertimento anche per chi dovrà lavorarci.

Irene e Alfredo: è possibile un ritorno di fiamma?

Nelle puntate precedenti Alfredo e Irene sono stati chiamati a sfilare insieme per presentare la nuova collezione di Botteri. La proposta ha destato un certo imbarazzo in Alfredo, vista la recente rottura con Irene. Nella scorsa stagione, infatti, la coppia è arrivata al capolinea a causa delle scelte di Irene. Quest'ultima ha deciso di partire per Londra con Leonardo Crespi nella speranza di avere fortuna nella carriera. La storia d'amore tra i due è terminata in questo modo, ma vista la reazione di Alfredo alla sfilata non si esclude un ritorno di fiamma. Irene è sempre stata una ragazza molto ambiziosa che sognava un uomo facoltoso al suo fianco, ma nonostante questo si è innamorata di Alfredo e ha fatto progetti con lui. Adesso che entrambi sono a Milano potrebbero riscoprirsi innamorati.