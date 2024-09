Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda dal 22 al 28 settembre 2024 rivelano che Hope e Thomas rimarranno bloccati a San Francisco a causa di un guasto al jet della Forrester. Questo imprevisto creerà ancora più ansia in Liam, visto che non si fiderà per nulla di Thomas. Non sa però che invece è Hope ad avere pensieri maliziosi verso il giovane Forrester e non il contrario.

Hope e Thomas rimangono bloccati a San Francisco a causa di un guasto al jet

La nuova settimana di programmazione riprenderà dal momento in cui Liam continuerà ad essere preoccupato per la vicinanza tra Hope e Thomas.

Anche Steffy sarà inquieta visto che sospetterà che Hope sia attratta dal fratello. Le preoccupazioni di Liam e Steffy aumenteranno nel momento in cui Hope e Thomas dovranno recarsi a San Francisco per incontrare degli investitori della Hope For The Future. I due partiranno con poco preavviso con il jet della Forrester. L'incontro di lavoro andrà bene ma quando arriverà il momento di tornare a Los Angeles, il pilota del jet avvertirà Hope e Thomas che il volo dovrà essere rimandato a causa di un guasto tecnico. I due dunque, dovranno fermarsi per una notte a San Francisco. Hope avviserà immediatamente Liam di questo imprevisto, mentre Thomas cercherà di trovare un volo di linea per dare la possibilità alla giovane Logan di tornare a casa dalla sua famiglia.

Purtroppo però, tutti i voli saranno al completo.

Liam in ansia per Hope: lei fa pensieri maliziosi su Thomas

Hope sarà sempre più in ansia visto che sentirà crescere dentro di lei un'attrazione sempre più forte per Thomas. Liam intanto, sarà sempre più in ansia dopo aver saputo che la moglie è bloccata a San Francisco con Thomas e confiderà le sue paure a Steffy.

Quest'ultima cercherà di rassicurarlo ma in cuor suo anche lei avrà timore che Hope possa lasciarsi andare con Thomas. Hope intanto, si lascerà andare a discorsi sull'amore e sulla sincerità che la legano alla sua famiglia e al marito Liam ma in realtà la giovane Logan continuerà a fare pensieri maliziosi su Thomas. Steffy intanto, si guarderà bene dal rivelare a Liam i suoi sospetti circa l'attrazione che Hope proverebbe per il fratello.

I precedenti tra Thomas e Hope in Beautiful

L'ossessione di Thomas per Hope ha tenuto banco per parecchi anni in Beautiful. A causa di questa forte attrazione, il figlio di Ridge ha messo in atto comportamenti assai discutibili che lo hanno condotto ad essere allontanato più di volta dalla famiglia. In molti ricorderanno ad esempio quando mantenne il segreto sullo scambio di culle, lasciando che Hope e Liam continuassero a credere che la loro piccola Beth fosse morta.