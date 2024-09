In Beautiful dal 30 settembre al 5 ottobre Deacon, in seguito ad un confronto con Taylor, comincerà nuovamente a pensare ad un futuro accanto a Brooke. Frattanto RJ spingerà per una riconciliazione tra la madre e Ridge.

Steffy preoccupata per il fratello

Steffy terrà per sé i dubbi circa il possibile interesse di Hope per il fratello. Frattanto Hope, sempre più coinvolta da Thomas, potrà far rientro in città dopo che il jet con cui aveva viaggiato aveva subito un guasto. Liam preparerà una sorpresa romantica per la moglie la quale cercherà di tenere a bada i suoi sentimenti per Thomas.

Steffy racconterà al marito di aver visto Hope guardare Thomas con occhi diversi e di averla affrontata per capire cosa prova per il fratello. Le preoccupazioni di Steffy però non si saranno placate neanche quando Hope negherà di provare qualcosa per Thomas. Quest'ultimo, dopo aver incassato i complimenti di Carter per il successo ottenuto durante l'incontro a San Francisco, continuerà a sua volta a pensare ad Hope.

Dopo aver ricevuto la visita di Mike, Sheila cercherà di fra leva sui suoi problemi di salute per incontrare Finn. Il medico alla fine annuncerà alla moglie di voler incontrare Sheila per dirle di non cercarlo più e per chiudere con lei per sempre. Intanto, RJ confesserà al nonno di temere che Brooke non troverà mai la felicità senza Ridge.

Deacon ripensa a Brooke

Brooke andrà a 'Il Giardino' con Taylor e dopo aver passato con la nuova amica un bel momento di confidenze andrà via. Qui Taylor parlerà con Deacon. Dopo aver confessato di amare Ridge ma di voler rispettare l'accordo stretto con Brooke di stare lontano dall'uomo, la psichiatra inviterà Sharp a considerare la possibilità di un ritorno con la madre di sua figlia.

Il ristoratore comincerà a prendere l'idea in seria considerazione.

RJ spinto da Steffy e chiederà alla madre se è davvero felice senza Ridge. Brooke conferma di voler rispettare il patto fatto con Taylor e di essere felice e serena adesso che le tensioni con la madre di Steffy si sono azzerate. Mentre Finn confermerà alla madre di non voler avere più nulla a che fare con lei, Wyatt spingerà Liam a non farsi ossessionare da Thomas.

Liam però deciderà di affrontare ugualmente Thomas.

Intanto, alla Forrester, Hope e Thomas lavoreranno sempre più in sintonia e anche i dipendenti se ne renderanno conto. Brooke, invece, una volta rimasta sola con la figlia si dirà preoccupata per la complicità che ha creato con Thomas. Infine, anche Liam affronterà Thomas e pur facendogli i complimenti per il lavoro svolto con la moglie, lo informerà che non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia nei suoi confronti.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Hope e Thomas hanno fatto un viaggio di lavoro a San Francisco, seppure Liam non abbia dimostrato troppa felicità nel sapere la moglie con il Forrester, lontani da tutto e tutto. In effetti, l'attrazione di Hope nei confronti del capostilista della sua linea è cresciuta in maniera pericolosa.