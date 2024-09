Le anticipazioni della soap tv Endless love annunciano che negli episodi che andranno in onda da lunedì 30 settembre a domenica 5 ottobre, Zehir sospetterà che Tarik possa essere tornato a essere una spia di Emir, mentre Kemal vorrà tornare insieme ad Asu. Spazio anche alle vicende di Leyla e Ayhan, che indagheranno sul passato di Alacahan e scopriranno che è una Kozcuoglu. Successivamente, anche Soydere e Nihan verranno a sapere il legame di parentela dei due .

Zehir pensa che Tarik faccia il doppio gioco

Zehir informerà Kemal che l'acquisto del terreno sarà quasi andato in porto, ma ci sarà un problema: il proprietario insisterà per avere un incontro prima di concludere l'affare.

Intanto, le cose non andranno come previsto e l'affare andrà in fumo. Il braccio destro di Soydere, quindi, sospetterà che qualcuno gli abbia messo i bastoni fra le ruote. Zehir sospetterà che Tarik sia tornato a fare il doppio gioco, facendo la spia di Emir. Nel frattempo, Fehime sorprenderà sua figlia Zeynep in atteggiamenti intimi con Emir e andrà su tutte le furie. La signora Soydere, però, non vorrà creare ulteriori problemi in famiglia e non dirà niente a suo marito Huseyin.

Kemal rivela a Zehir di voler tornare con Asu

Intanto, Kemal rivelerà a Zehir di volere tornare insieme ad Asu, ma ci sarà un segreto che verrà a galla, proprio su Alacahan. Leyla e Ayhan, infatti, si recheranno in ospedale per ottenere il certificato di nascita della ragazza ed escogiteranno un piano per ottenere l'accesso all'archivio.

Leyla e Ayhan troveranno quello che cercavano, nella città di Zonguldak riusciranno ad entrare in possesso del documento che attesterà che Asu ed Emir sono fratelli. Pertanto, anche Kemal e Nihan scopriranno che Galip ha anche una figlia e la giovane Sezin sarà sconvolta.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Fehime ha letto il diario di Nihan

Nelle precedenti puntate dei Endless love andate in onda su Canale 5, Vildan ha rubato il diario di Nihan e l'ha spedito a Kemal. Il quaderno con i pensieri segreti della giovane Sezin riguardo alla paternità di sua figlia sono finiti, però, nelle mani di Fehime.

La signora Soydere è venuta a sapere di essere la nonna di Deniz e ha riportato il diario a Nihan, dicendole di non rivelare la verità a Kemal. Nel frattempo, Banu e Zeynep sono arrivati ​​alle mani: la moglie di Tarik ha fatto battute sulla tresca fra lei e Kozcuoglu, mentre la giovane Soydere ha rivelato di sapere che riceve di nascosto dei soldi da Emir. Kemal, nel frattempo, ha continuato le sue indagini riguardo la misteriosa morte di Ozan: il fratello di Nihan non si è suicidato, ma è stato ucciso.