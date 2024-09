Nihan inizierà a preoccuparsi, durante le prossime puntate di Endless love, a causa di un regalo che Kemal comprerà per Deniz: un pony. Un gesto veramente importante, ma non capirà perché l'abbia fatto: "L'ho comprato perché Deniz è mia figlia, sono suo padre". Una frase che allarmerà parecchio la ragazza, visto che temerà una possibile reazione violenta di Emir.

Nihan capisce che non può rivelare a Kemal che è il padre di Deniz

Anche se Emir proverà in tutti i modi a depistare Kemal, quest'ultimo continuerà a essere convinto del fatto che Deniz sia sua figlia.

Il fatto che la madre conservi nella sua camera da letto una foto della bambina, sarà una prova confutabile: sa la verità, ma non gliela vuole dire. In realtà Fehime non gli dice niente perché l'ha promesso a Nihan: sa che se svelasse anche la più piccola cosa a Kemal, la bambina potrebbe rischiare di perdere la vita.

Così Kemal penserà bene di cercare la verità da solo e di compiere al più presto, e in gran segreto, un test del Dna. Prima, però, vorrà fare una sorpresa alla bambina: telefonerà Nihan e le chiederà di raggiungerlo insieme a Deniz in un luogo, le manderà tramite messaggio la posizione. Nihan vorrebbe andarci insieme alla figlia, ma non lo farà, visto che pochi istanti prima Emir ha finto di buttare la bambina giù dalla scogliera solo perché aveva scoperto che la moglie avrebbe voluto rivelare a Kemal che è il padre di Deniz.

È tutto troppo pericoloso, così ci andrà da sola.

Kemal capisce che Nihan è turbata

Nihan arriverà all'appuntamento con Kemal, che si terrà in un maneggio. Lui sarà deluso nel non vedere la bambina, ma Nihan ha le idee ben chiare: "Per me è già pericoloso incontrarti da sola, per questo non l'ho portata". Lui però capirà che Nihan nasconde qualcosa che non va: ha il viso triste e gli occhi lucidi, ma lei cambierà discorso.

Lui insisterà, ma lei ribadirà di non avere nulla: non vuole dare troppo nell'occhio visto che sono in pubblico, tutto qui.

La frase allarmante di Kemal

Kemal è rimasto deluso nel non vedere Deniz, perché a quanto pare le ha preparato una sorpresa. Insieme a Nihan entrerà in una stalla e le mostrerà un pony: "L'ho comprato per Deniz, così potranno crescere insieme".

Nihan rimasta stupita, perché le sta facendo un regalo del genere? La risposta di Kemal metterà in allarme la ragazza: "Perché Deniz è mia figlia, sono suo padre". "Kemal che cosa stai dicendo? Quale padre, quale figlia?", controbatterà Nihan con tono duro.

Lui noterà l'agitazione, allora svierà la conversazione: "Tu e Deniz lascerete Emir, noi ci sposeremo e sarà per questo che la bambina diventerà mia figlia". Nihan sembrerà approvare, ma dentro di sé sa a quale rischio sta andando incontro.