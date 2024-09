Kemal si renderà conto che Emir è andato decisamente oltre con Nihan. Durante le prossime puntate di Endless love, noterà sul polso della ragazza un evidente livido. "È Emir, vero?", le chiederà preoccupato, ma la ragazza negherà, ma la verità è che è stato proprio il marito a lasciarle quel segno durante una lite che i due hanno avuto in ospedale.

Deniz ha la febbre e finisce in ospedale

La piccola Deniz finirà in ospedale. Nulla di grave, ma stanno crescendo i primi dentini, quindi le verrà un po' di febbre. Saranno Vildan ed Eda a portarla dalla dottoressa, Nihan ed Emir le raggiungeranno il prima possibile.

Quest'ultimo continuerà a mostrare la sua possessività nei confronti della bambina e allerterà subito tutto l'ospedale per darle tutto il supporto possibile.

Quando arriverà insieme a Nihan, si mostrerà in prima linea per la bambina, quasi come se volesse mettere in ombra la madre. Quando la dottoressa darà la ricetta per l'antipiretico, Emir sarà pronto a prenderla, ma Nihan gliela straccerà dalle mani. "So come gestire queste cose", affermerà.

Kemal scopre delle piccole verità su Deniz

I due usciranno dalla studio e inizieranno ad avere un battibecco, fino a quando Vildan dirà alla figlia che è arrivato il momento di andare via. "Non abbiamo finito", dirà Emir a Nihan, strattonandole il braccio e lasciandole un evidente segno, che successivamente si evolverà in livido.

Nihan e Vildan prenderanno la piccola e andranno a casa di Leyla. Kemal saprà della cosa e poco dopo le raggiungerà. Lo farà subito dopo aver fatto una scoperta che lo lascerà di stucco: grazie al suo amico hacker, riuscirà a entrare nell'archivio dell'ospedale in cui è stata Deniz e scoprirà che il gruppo sanguigno della bambina è uguale al suo.

Una bella novità per Kemal, che inizierà seriamente a pensare che la piccola possa essere sua figlia.

Kemal vede il livido sul braccio di Nihan

Kemal arriverà a casa di Leyla e verrà accolto in giardino da una sorridente Vildan, che gli dirà che Nihan e Deniz sono dentro a casa. Altro segnale strano per Kemal: fino all'altro giorno lo odiava per la morte di Ozan e oggi è così felice di farle vedere Deniz.

A ogni modo entrerà e i due avranno modo di parlare di diverse cose: della salute di Deniz, del possibile assassino di Ozan, fino a quando Kemal noterà sul polso di Nihan degli evidenti segni violenza.

"Che cosa succede al tuo braccio?", le dirà Kemal preoccupato. Lei minimizzerà la cosa, ma Kemal capirà chi possa essere il responsabile: "È Emir, vero?". Lei non confermerà, ma il suo silenzio varrà più di mille parole. "Sappi che un giorno lo priverò della sua vita per tutto quello che ti sta facendo", dirà Kemal senza nessuna pietà.