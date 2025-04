La seconda stagione di Tradimento mostrerà il lato oscuro di Zeliş. Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 22 al 27 aprile, la ragazza diventerà complice di Mualla nel rapimento del piccolo Can. Una scelta dettata da un motivo ben preciso: non vuole che Mualla riveli a Ozan che è andata a letto con un altro uomo.

Güzide affronta Tarik in tribunale per il divorzio

Per Güzide arriverà un giorno veramente importante: l'udienza per il divorzio da Tarik. Rinviato infinite volte, sempre per colpa di lui. Una volta ha dichiarato di non voler più divorziare, alla seconda udienza, invece, ha finto di stare male, inviando in tribunale un certificato medico.

Güzide ne ha dovute sopportare veramente tante, ma, alla fine, riuscirà a ritrovarsi Tarik in tribunale.

Il tutto non arriverà in un momento tranquillo per la famiglia Yenersoy. Hanno dovuto appena affrontare il dramma di Oylum, che ha rischiato di morire insieme al suo bambino in un incidente stradale. Madre e figlio si sono salvati, ma la tranquillità per loro non è finita, perché Mualla ha fatto rapire il bambino, Can, per la semplice paura che Oylum non le facesse vedere più suo nipote, visto che Behram si trova in fin di vita in ospedale.

Mualla sotto accusa per il rapimento di Can

Non è stata proprio una mossa astuta quella di Mualla, anche perché tutti hanno subito pensato che dietro questa vicenda ci fosse lei, viste anche le sue manie di protagonismo.

Fatto sta che il bambino potrà tornare da Oylum, che sceglierà di tornare a vivere insieme alla madre, viste le condizioni di Behram.

Passeranno i giorni e arriverà il giorno dell'udienza per il divorzio tra Güzide e Tarik. Oylum non se la sentirà di andare in aula, vorrà rimanere a casa con suo figlio. Ad accompagnare la madre ci saranno Ozan e Ümit.

Zeliş complice del nuovo rapimento di Can su ordine di Mualla

La casa si spopolerà, resteranno solamente Oylum e il piccolo Can, Zeynep e Zeliş. Tutto sembrerà tranquillo, fino a quando Oylum riceverà un invito fuori. Non avrà nessuna intenzione di dire chi l'abbia invitata, perché sarebbe inopportuno raccontare che uscirà per incontrare il suo ex, Tolga.

Lascerà il bambino nelle mani sapienti di Zeynep, anche se la donna avrà un piccolo problema.

Deve andare urgentemente al mercato a fare la spesa, ma non se la sentirà di lasciare il bambino con Zeliş. Quest'ultima la rassicurerà: può andare senza problemi, ci penserà lei a badare al bambino. Una scelta che si rivelerà azzardata, perché Zeliş è diventata una complice di Mualla e collaborerà con i suoi uomini nel rapimento di Can.

Zeliş non farà questa scelta a cuor leggero, perché sopra di lei pende una minaccia. Mualla ha scoperto che è andata a letto con un uomo all'insaputa di Ozan e le intimerà di aiutarla nel rapimento del nipote, a meno che non voglia che il marito sappia tutto.