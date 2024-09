Asu Alacahan affronterà Nihan durante le prossime puntate di Endless love. Kemal l'ha lasciata e la ragazza crederà che sia stata Nihan a spingerlo a compiere questo passo, visto che lui è ancora innamorato della sua ex. Nihan negherà di c'entrare con questa storia, ma la ragazza sa bene che sta mentendo, visto che poche ore prima Kemal le ha dichiarato il suo amore e l'ha anche baciata.

Perché Kemal decide di lasciare Asu

A Kemal basterà trascorrere una notte insieme a Nihan e Deniz per capire che sono loro il suo futuro, nonostante non abbia ancora la certezza che la bambina sia sua figlia.

Questa cosa è accaduta a casa di Leyla. I due si sono incontrati per discutere delle indagini riguardanti la morte di Ozan: hanno scelto quel luogo per non dare troppo nell'occhio, anche per questo Nihan ha deciso di portare con sé Deniz.

Alla fine, però, madre e figlia si sono addormentate e Kemal, ammaliato dalla visione di loro due insieme, ha dormito nello stesso letto insieme a loro. Tanto è bastato fargli capire che Nihan è la donna della sua vita e che non può perderla.

Kemal rompe con Asu e le restituisce l'anello di fidanzamento

Quale sarà la prossima mossa di Kemal? Andare da Asu e lasciarla. Non può continuare a mentirle e fingere che le cose tra loro vadano bene. Il suo cuore appartiene sempre a Nihan, nonostante abbia fatto di tutto per eliminarla dalla sua vita.

Quella di Kemal sembrerà una decisione irreversibile, visto che si toglierà l'anello di fidanzamento e lo lascerà ad Asu. Le parlerà a cuore aperto, dicendole che forse sarebbe meglio che amasse un uomo che le vuole bene davvero.

Asu sarà disperata e, dopo un confronto con Fehime, capirà che non si può arrendere con Kemal. Per questo vorrà affrontare a quattrocchi la sua nemica numero uno: Nihan.

Il confronto tra Asu e Nihan

Asu si presenterà presso la Holding Kozcuoğlu con l'intento di parlare con Nihan. Avranno un confronto pacifico, ma allo stesso tempo pungente. "Kemal ha scoperto di Deniz?", chiederà Asu a Nihan, visto che era stata proprio a quest'ultima a dirle che era il padre biologico della bambina. Nihan dirà di no, allora Asu le racconterà cosa le è successo: "Kemal mi ha lasciata e vorrei sapere se questa cosa ha a che fare con te".

Nihan le confermerà che non c'entra nulla con questa storia, ma Asu non le crederà al 100%: "Vorrei dirti solo una cosa: anche il mio cuore batte per Kemal e il mio amore non è assolutamente diverso dal tuo. Visto come stanno le cose, non dovresti dividerci".

Asu se ne andrà arrabbiata, mentre Nihan sarà disperata: non è vero che lei non c'entra nulla con la rottura tra Asu e Kemal, visto che qualche ora prima il suo ex le ha dichiarato il suo amore e l'ha baciata.