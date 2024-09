L'appuntamento di Endless Love in onda nella prima serata di venerdì 6 settembre 2024 vedrà Nihan alla disperata ricerca della piccola Deniz. La bambina sarà stata rapita da Emir e Nihan cercherà di scoprire dove si trova anche con l'aiuto di un investigatore privato. Kemal, intanto, darà il via alla sua vendetta e le sue prime vittime saranno la guardia carceraria Sikti e il direttore del carcere.

Nihan cerca Deniz, Kemal si vendica della guardia carceraria Sikti

La trama della puntata serale di Endless Love ripartirà dal momento in cui Kemal uscirà dal carcere, mentre Nihan scoprirà che la piccola Deniz è stata rapita da Emir. Kozcouglu, con questo gesto, vorrà costringere la donna a tornare a vivere insieme a lui.

Le anticipazioni rivelano che Nihan cercherà in lungo e in largo la figlioletta, ma senza risultato. Chiederà aiuto anche ad un investigatore privato, ma sembrerà che la piccola Deniz sia svanita nel nulla. Kemal invece, comincerà la sua vendetta e la sua prima vittima sarà Sikti, la guardia carceraria che gli ha reso impossibile la vita in carcere. Soydere, dopo l'anno trascorso in prigione, sarà un uomo profondamente cambiato e Leyla cercherà di dissuaderlo dai suoi propositi vendicativi, senza però riuscirci. Tarik, invece, farà credere al padre che gli affari del suo nuovo autosalone staranno andando a gonfie vele.

Kemal impedisce al direttore del carcere di vedere i famigliari per un anno

Fehime organizzerà una cena per festeggiare la scarcerazione di Kemal, alla quale verrà invitata anche Leyla. Kemal, nel frattempo, andrà a far visita al direttore del carcere e gli annuncerà che non potrà vedere la moglie e figli per un anno. Soydere avrà infatti nascosto i famigliari del direttore in un luogo segreto e questo per vendicarsi di ciò che il direttore ha fatto a lui, non facendogli vedere i genitori per un anno intero.

Nihan, invece, mentirà a Vildan, non dicendole che la bambina è stata rapita da Emir. Intanto, Banu dirà a Tarik che non parteciperà alla cena in onore di Kemal se sua madre non si scuserà con lei. Alla cena si presenterà Zeynep con una bambina nella culla. Si scoprirà nelle trame successive della soap Tv, che si tratta proprio della piccola Deniz.

Endless Love torna ad andare in onda nel weekend

La soap Tv con protagonisti Nihan e Kemal tornerà ad andare in onda nel weekend a partire dal 7 settembre nello slot orario che va dalle 14:45 ale 16:30. Mediaset ha deciso di puntare ancora molto su questa dizi turca, anche a fronte dei buoni dati di ascolto registrati da marzo ad oggi. Basti pensare che ogni puntata viene vista in media da circa 2 milioni di telespettatori, per uno share intorno al 20%.