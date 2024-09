Durante le prossime puntate di Endless love, Emir si mostrerà un fratello premuroso nei confronti di Asu. La ragazza verrà ricoverata in terapia intensiva dopo che ha provato a togliersi la vita. Emir andrà a farle visita e mostrerà il suo lato più tenero: chiederà alla sorella di non morire, non vuole che lo lasci da solo, visto che al mondo non ha già nessuno che gli voglia bene.

Emir scopre dalla moglie che Asu ha provato a farla finita

Emir scoprirà che Asu è in fin di vita grazie a Nihan. I due si sentiranno al telefono e la moglie gli svelerà di essere in ospedale perché Asu ha provato a togliersi la vita.

Quest'ultima ha fatto questo insano gesto per via dell'amore non corrisposto di Kemal. Lui le ha detto di non volerla sposare in quanto il suo cuore appartiene ancora Nihan, ma la ragazza non è riuscita ad accettare la realtà dei fatti, al punto che ha deciso di tentare di togliersi la vita con un mix di alcol e farmaci.

Prima di farlo, ha lasciato un messaggio in segretaria a Nihan e Kemal. Nonostante i due l'abbiano ascoltato dopo circa un'ora, sono riusciti lo stesso a portarla in ospedale. La situazione è critica e i medici hanno deciso di tenere Asu in terapia intensiva.

Emir vorrebbe far visita ad Asu, ma in ospedale ci sono i Soydere

Anche Emir correrà in ospedale per accettarsi delle condizioni della giovane.

Non potrà mostrare il suo lato più emotivo, visto che nessuno sa del loro rapporto di parentela, per questo motivo non gliela faranno nemmeno vedere.

Emir, però, sa come arrivare anche dove non può, così grazie a Tufan riuscirà ad organizzare una visita. Ci sarà solo un problema da arginare: la famiglia di Kemal, che si troverà proprio fuori dalla stanza di Asu, in attesa di buone notizie da parte dei medici.

Zeynep spia la visita di Emir

Così Emir darà un incarico a Tufan: corrompere i sanitari per allontanare i Soydere. Tufan, così, organizzerà un piano: pagherà un inserviente per far dire alla famiglia che devono pulire il piano, per questo si devono allontanare. Quando non ci sarà nessuno, Emir avrà modo di entrare dalla sorella.

A fare la guardia ci penserà Tufan.

"Ti sei arresa ancor prima di aver combattuto - dirà Emir ad Asu - Devi riprenderti, il nostro lavoro non è ancora finito". Emir accarezzerà con affetto i capelli della sorella: "Ti proibisco di morire, non osare. Non mi piace perdere: non andare via, non lasciarmi solo, continua a essere mia sorella. Puoi anche odiarmi, basta che resti qui".

Emir bacerà dolcemente Asu sulla fronte. Un gesto normale tra fratello e sorella, ma che verrà notato da Zeynep, che rimarrà stranita di fronte a tale gesto. Inizierà a piangere, credendo che Emir abbia un'altra amante.