Ibrahim Çelikkol ha vinto al Festival di Venezia il premio Kineo. Conosciuto in Italia per le Serie TV Terra Amara, My Home My Destiny, ha ricevuto il riconoscimento come miglior attore internazionale per quanto riguarda le serie tv.

Presente anche sul red carpet, si è dichiarato orgoglioso per sé e il suo paese, e ha affermato di aver apprezzato l'energia di Venezia.

L'attore premiato a Venezia: miglior attore internazionale per le serie tv

Ibrahim Çelikkol ha vinto il premio Kineo come miglior attore internazionale nell'ambito delle serie tv. Lo stesso premio è stato vinto lo scorso anno dalla collega Demet Ozdemir, per l'interpretazione di Zeynep in My Home My Destiny.

Ad accompagnare l'attore turco l'attuale compagna Natali Arcan.

Ibrahim Çelikkol sugli italiani: 'Persone di cuore'

Intervistato Superguida Tv, ha risposto alle domande in merito al premio ricevuto: "Sono molto orgoglioso e onorato del premio, sia per me che per il mio paese. Ho conosciuto tantissime persone con una bellissima energia. La vostra energia e l'atmosfera di questa città è meravigliosa. Sento la vostra energia e la vostra aura e questa per me è la cosa più emozionante di tutte". E sugli italiani afferma: "Siete persone aperte con il cuore e apprezzate le persone che sono sincere. Questo è un sentimento che dovrebbe avere tutta l’umanità".

In merito ai progetti futuri, l'attore ha risposto: "Ieri è passato, ormai non c'è più.

Oggi siamo qui e la cosa più importante è che siamo qui e viviamo queste emozioni, vedremo cosa porterà il futuro".

Chi è Ibrahim Çelikkol

Ibrahim Çelikkol è nato il 14 febbraio del 1982 a Izmit. La madre è di etnia pomacca, mentre il padre è di origini arabe. È alto un metro e 87 centimetri e non è solo attore, ma anche modello ed ex giocatore della nazionale turca di basket under 20.

Il suo debutto sul grande schermo risale al 2012, nel film d'azione Fetih 1453, che con il ruolo di Ulubatlı Hasan gli ha fatto conquistare il premio Ekrem Bora Promising Actor Award (come Miglior attore promettente).

Nei successivi dodici anni, ha lavorato principalmente in serie tv: in Italia è conosciuto per Terra Amara e My Home My Destiny, mandate in onda su Canale 5, dove ha interpretato rispettivamente i ruoli di Hakan e Mehdi, e per la serie tv Netflix Ambizione, in cui aveva il ruolo del produttore Kenan, al fianco di Birce Akalay, con la quale ha recitato anche in Siyah Beyaz Aşk - Amore in bianco e Nero.

Per quanto riguarda la sua vita amorosa, prima di conoscere l'attuale compagna Natali Arcan, ha avuto una relazione con l'attrice Deniz Çakir dal 2011 al 2013 ed è stato sposato dal 2017 al 2022 con Mihre Mutlu, dalla quale è nato il figlio Ali nel 2019.