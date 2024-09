Durante la festa hawaiana organizzata dagli autori del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha perso la pazienza nel vedere Yulia Bruschi sempre più in sintonia con Giglio. Mentre lavava le stoviglie con Maria Vittoria Minghetti e Ila, Jessica ha rivelato l'intenzione di lasciare libero il letto in cui dorme con Giglio per smascherare la strategia di Yulia: "Se lascio il letto libero, tra due giorni s'infila lei".

Le critiche di Morlacchi

Mentre i concorrenti del GF si stavano ancora divertendo, Jessica Morlacchi si è diretta in cucina e si è messa a lavare le stoviglie con Maria Vittoria e Ila.

Nel vedere Yulia Bruschi sempre più vicina a Giglio, la cantante ha espresso un commento piuttosto duro sulla modella italo-cubana: "L'ipocrisia non la sopporto. Io vedo tutto, ricordatevelo". E ancora: "Che persona falsa: "Se lascio il letto libero, tra due giorni stanno a letto insieme. Ti faccio vedere come s'infila lei". Jessica Morlacchi ha spiegato di non essere andata in piscina di proposito, altrimenti avrebbe dato adito ad una vera e propria scenata di gelosia: "Non vado, sennò stasera rischio l'eliminazione".

In un secondo momento, però, la 37enne romana si è detta pentita dei giudizi dati su Yulia: "Ora non posso andare da loro e dire che ho perso le staffe, perché in quel momento mi sentivo di fare così".

Lo sfogo di Yulia

Le critiche di Jessica Morlacchi sono arrivate alla diretta interessata, tanto che, mentre era in piscina, Yulia Bruschi si è sfogata Lorenzo Spolverato, Helena e Michael.

Bruschi ha ribadito di non essere entrata al reality show per cercare l'amore, ma per fare un percorso di crescita personale: "Non sto flirtando con nessuno, non voglio che passi il messaggio che corteggio qualcuno". Al tempo stesso, Yulia ha sostenuto che non limiterà i suoi atteggiamenti con Giglio solo per compiacere gli altri.

Infine, la concorrente ha detto di esserci rimasta male perché Morlacchi continua a parlarle male alle sue spalle.

Il rapporto tra Jessica e Giglio

Nel video di presentazione al GF, Jessica Morlacchi ha ammesso di essere alla ricerca dell'amore e se questo dovesse accadere sotto i riflettori, di certo non si tirerà indietro. In principio, la 37enne sembrava essere attratta da Lorenzo e da Javier, ma entrambi non hanno ricambiato. Giorno dopo giorno, Morlacchi si è avvicinata sempre di più a Giglio, ma non è mai scoccata la scintilla a causa della grande differenza d'età. La stessa Jessica ha riferito che se il parrucchiere romagnolo avesse avuto qualche anno in più non avrebbe esitato a corteggiarlo. Dal canto suo, anche Giglio ha detto di nutrire una certa simpatia nei confronti di Jessica, ma al momento tra i due sembra esserci solamente una bellissima amicizia ma nulla di più.