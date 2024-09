"Al momento io non mi vedo con nessuno qua dentro", con queste affermazioni Shaila Gatta ha lasciato intendere di non voler avviare con Javier Martinez all'interno del Grande Fratello. Nel corso di una chiacchierata notturna con Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, Shaila ha riferito di non esporsi nei confronti del coinquilino perché non vorrebbe farlo soffrire.

I dubbi di Shaila

Nella notte tra sabato e domenica 29 settembre, Shaila Gatta si è confidata con Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo: "Al momento io non mi vedo con nessuno qua dentro". L'ex velina di Striscia la Notizia ha ribadito di essere attratta da Javier, ma di credere che sia troppo presto per intraprendere una frequentazione: "Non lo conosco, non so se ha carattere".

Poi Shaila ha detto di non voler correre troppo anche perché non vorrebbe mai far soffrire un ragazzo per lei: "Javier è una persona limpida, non è costruito e non pensa alle telecamere".

Gatta poi ha precisato di trovarsi molto bene in compagnia del pallavolista, ma al momento non riesce ad andare oltre.

La situazione tra Gatta e Martinez

I dubbi di Shaila Gatta nascono da un'incomprensione sorta tra la ballerina e lo stesso Javier. Tra venerdì e sabato 28 settembre, il pallavolista ha deciso di dormire nel letto con Shaila ma un gesto che sembrava essere galante è diventato motivo di screzio. Il giorno seguente, infatti, Gatta ha detto di essersi sentita in imbarazzo tutta la notte, soprattutto quando Javier ha cercato di prenderle la mano.

Parlando con il diretto interessato, Shaila si è scusata per la reazione avuta, ma ha ribadito che secondo lei è troppo presto per avere un contatto fisico e che non si è creata la giusta intimità.

Dal canto suo lo sportivo è sembrato comprensivo e si è scusato con Shaila per averla messa in imbarazzo. Inoltre Javier ha promesso alla coinquilina che cercherà di fare più attenzione per non rovinare il loro rapporto.

GF: il punto sul percorso di Shaila

Shaila Gatta nei primi giorni dopo aver varcato la porta rossa del Grande Fratello si è fatta notare dai telespettatori per il feeling mostrato con Lorenzo Spolverato. In principio, tra i due concorrenti sembrava che potesse nascere una frequentazione visto che trascorrevano parte delle giornate insieme, ma poi è arrivata una battuta d'arresto nel loro rapporto.

La stessa Shaila infatti negli ultimi giorni si è avvicinata a Javier Martinez, mentre Lorenzo ha iniziato a flirtare con Helena Prestes.