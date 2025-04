Ayala rinuncerà a far rinchiudere Martina in un convento nella puntata de La Promessa di mercoledì 16 aprile, perché Margarita si imporrà: "Ti giuro che non ti sposerò mai".

Le anticipazioni rivelano che Margarita difenderà sua figlia con tutte le sue forze e Ayala sarà costretto a fare un passo indietro. Nel frattempo, Virtudes apprenderà da sua suocera che Adolfito non potrà più stare con i nonni.

La carrozza del convento pronta a prelevare Martina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ayala chiamerà il convento per farla rinchiudere. Il conte attenderà che arrivi la carrozza per prelevare la ragazza, ma tutta la famiglia De Lujan si opporrà all'ennesima punizione.

Alonso e Curro urleranno l'innocenza della ragazza e Ayala avrà uno scontro con loro. Martina non ne potrà più e si dirà pronta a seguire il suo destino, ma, in quel momento, Margarita metterà tutti a tacere. "Basta", dirà rivolgendosi direttamente ad Ayala, "Se rinchiudi mia figlia, ti giuro che non ti sposerò mai". La severità di Margarita metterà in difficoltà il conte che alla fine concederà a Martina di restare al palazzo, rinunciando al convento. Ayala lascerà la stanza sconfitto, sotto lo sguardo compiaciuto di Petra. Martina abbraccerà in lacrime Margarita, ringraziando sua madre per averla difesa. Alonso, invece, penserà a mandare via la carrozza arrivata per la ragazza.

La suocera di Virtudes non potrà più occuparsi del bambino

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 16 aprile, la suocera di Virtudes arriverà al palazzo per parlare con lei. Si siederà in cucina con Simona e la ragazza e spiegherà il motivo della sua visita. "Il bambino sta bene", assicurerà, "Non volevamo scappare con lui, ma non avevamo altra scelta".

Virtudes chiederà a Josefa di essere più precisa e la donna continuerà a raccontare cosa è successo: "Siamo stati sfrattati. Non pagavamo l'affitto da quattro mesi". Josefa rivelerà di avere grossi problemi economici e per questo non potrà più occuparsi di Adolfito. La donna sarà molto dispiaciuta, ma spiegherà di non avere scelta.

"Sarai una buona madre", dirà a Virtudes, "Recupererai il tempo perso".

Il ritorno e la delusione di Martina

Nelle puntate precedenti, Martina è tornata al palazzo con Curro. Tuttavia, l'atmosfera di festa è stata interrotta da Ayala, che ha rivendicato il suo diritto di avere giustizia. Il conte ha mantenuto la parola data a Curro e ha rinunciato a rispedire Martina in manicomio e a chiamare la polizia. Ayala, però, ha imposto una nuova punizione per la ragazza: il convento. A Martina è sembrato di rivivere un incubo senza fine, ma Ayala non si è detto disposto a ritrattare. La ragazza si è rassegnata al suo destino e quando Curro le ha chiesto di scappare lei ha rifiutato la sua proposta. Martina ha spiegato che non vuole vivere il resto dei suoi giorni a nascondersi e quindi preferisce affrontare le difficoltà che la aspettano.

NOTA DI CORREZIONE DEL 10/04/2025: Questo articolo è stato modificato in data 10/04 perché nel titolo della precedente versione c'era scritto erroneamente Tradimento invece di La Promessa, ci scusiamo con i nostri lettori.