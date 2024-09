Perla Vatiero ci ha tenuto a fare chiarezza su un'indiscrezione che è circolata nei giorni scorsi, quella secondo la quale sarebbe stata scartata per il ruolo di opinionista del Grande Fratello. Nel rispondere alle domande dei fan su Instagram, infatti, l'influencer ha detto di non aver ricevuto nessuna proposta in tal senso e che quindi non sarebbe mai stata in lizza per affiancare Cesara Buonamici in studio.

Le spiegazioni di Perla su Instagram

Qualche giorno fa, Alessandro Rosica ha scritto sui social che Perla sarebbe stata presa in considerazione per il ruolo di opinionista del Grande Fratello, ma che per via del suo manager poco apprezzato l'accordo non si sarebbe concluso.

L'8 settembre la ragazza ha deciso di esporsi su quest'argomento, spiegando cosa è accaduto davvero prima dell'annuncio della presenza di Beatrice Luzzi nel cast fisso della nuova edizione.

"Io scartata come opinionista? Questa notizia che sta girando mi fa ridere, comunque no. Non ho ricevuto nessuna proposta ed è giusto così", ha dichiarato la vincitrice della scorsa stagione su Instagram.

Lei mettendo a tacere i fan della vekkia #perletti pic.twitter.com/9TVH10d96c — Perla ha vinto il Gf ♥️ 55 % (@Perlahavinto) September 8, 2024

"Penso che per ricoprire un ruolo del genere serve un'esperienza che io non ho, quindi non sarei né pronta né capace", ha aggiunto Perla rivolgendosi direttamente ai suoi follower.

Le opinioni degli utenti di X

La scelta di Perla di fare chiarezza su un rumor che ha impazzato per giorni ha fatto felici i suoi sostenitori.

"Lei non insulta ed è umile", "Mai pensato che quella notizia fosse vera", "Brava", "Finalmente ha messo a tacere i gossippari", "Smentendo difende anche il manager", hanno scritto alcuni fan su X.

C'è da dire che, sempre sui social, sono in molti a portare avanti una rivalità che è nata nella casa del Grande Fratello alcuni mesi fa, ovvero quella tra Perla e Beatrice; il fandom dell'attrice non perde occasione per punzecchiare la vincitrice del reality e viceversa, come se l'edizione alla quale le due hanno partecipato non fosse ancora finita.

Il duo che affiancherà Alfonso Signorini

Ad una settimana dall'inizio del Grande Fratello è stata svelata solo una parte del cast; a Verissimo, ad esempio, sono stati presentati i concorrenti Clayton Norcross e Lino Giuliano.

Sui profili social della trasmissione, invece, sono stati ufficializzati gli inquilini Luca Calvani, Jessica Morlacchi e il "trio" Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere (che gareggeranno tutte insieme).

Ad affiancare Alfonso Signorini in studio, invece, quest'anno saranno due opinioniste: la riconfermata Cesara Buonamici e l'ex gieffina Beatrice Luzzi.

La prima puntata andrà in onda lunedì 16 settembre e sin da subito è previsto un doppio appuntamento in prime time il giovedì sera.