Endless Love (Kara Sevda) tornerà in onda su Canale 5 nella giornata del 12 settembre con un doppio appuntamento, uno in daytime e l'altro in prima serata. Le anticipazioni rivelano che Kemal ormai convinto di essere il padre della piccola Deniz si preparerà ad effettuare un test del DNA per fugare ogni dubbio. Ovviamente Nihan ed Emir cercheranno in tutti i modi di impedire che Soydere scopra la verità. Asu invece, sarà affranta visto che il fidanzato continuerà a posticipare la data delle nozze.

Asu disperata: Kemal continua a rimandare il matrimonio

L'appuntamento in onda nel daytime del 12 settembre riprenderà dal momento in cui Kemal spierà tutte le mosse di Nihan, convinto di essere il padre della sua bambina. Tarik invece, sarà in guai seri visto che il suo autosalone sarà sull'orlo del fallimento. L'uomo, per cercare di ripianare i debiti, si rivolgerà a degli strozzini e si imbatterà in Ayhan, la persona che era stata in carcere insieme a Kemal. Ayhan si dirà disposto ad aiutarlo solo se lui lo metterà in contatto con il fratello. Intanto Galip cercherà di proteggere Asu da Emir ma la donna non sembrerà disposta ad accettare aiuto da nessuno dei Kozcouglu. Asu inoltre, si troverà in difficoltà nel momento in cui Fehime le chiederà il motivo per il quale lei e Kemal non si sono ancora sposati.

In effetti Soydere continuerà a posticipare la data del matrimonio.

Kemal si appresta a fare il test del DNA per scoprire se è il padre di Deniz

Nell'appuntamento in onda in prime time su Canale 5, Kemal sarà ormai convinto di essere il padre di Deniz e deciderà quindi di sottoporsi ad un test del DNA per accertare la paternità della bambina.

Nel frattempo, Soydere inviterà a cena i genitori, Zeynep ed Asu e durante la serata accuserà la sorella di aver spinto Ozan al suicidio. Zeynep sarà sconvolta da queste accuse ma anche Asu finirà in lacrime e questo perché non riuscirà più a sopportare il fatto che Kemal non l'abbia ancora sposata. Alla fine Kemal ammetterà di voler sapere se è il padre di Deniz prima di sposare Asu.

Dando uno sguardo alle trame successive, Emir e Nihan riusciranno a far credere a Kemal di non essere il padre della bambina cosa che potrebbe aprire le porte alle nozze dell'ingegnere con Asu.

Continua il successo di Endless Love di Canale 5

Mediaset sta dando sempre più spazio a questa soap tv turca, forte dei buoni risultati di ascolto fatti registrare da marzo ad oggi.

Basti pensare che gli appuntamenti in onda in daytime, così come quelli in prima serata, sono seguiti da una media di 2 milioni di telespettatori, per uno share che si aggira intorno al 20%, con picchi del 22%.

Non è ancora stato comunicato se anche nelle prossime settimane verranno confermati gli appuntamenti in prima serata del giovedì e del venerdì.