Guai in vista per Nihan negli episodi di Endless love (Kara sevda) in onda venerdì 20 settembre su Canale 5. Le anticipazioni la vedono tormentarsi perché si accorgerà di aver perso il suo diario segreto. In quelle pagine è custodito il segreto su Deniz, che è figlia di Kemal e non di Emir come aveva dichiarato alla stampa. Vildan, scoperta la verità, ha spedito il diario a Kemal e gli telefonerà per accertarsi che il pacchetto sia arrivato. Intanto, Emir e Asu pianificheranno la loro vendetta ai danni di Galip, responsabile dello stato in cui versa la loro madre.

Endless love puntate di venerdì 20 settembre 2024: Emir tratta male Zeynep

Zeynep dovrà sopportare ancora la cattiveria di Emir che, dopo aver saputo da Kemal di averla messa alla prova, la caccia dicendole di non volerla vedere mai più. Oltre al '"bel trattamento" di Emir, dovrà anche tenere a bada la curiosità di Nihan, che sta indagando sulla morte di suo fratello, avendo ricevuto delle foto anonime alquanto sospette. Zeynep glisserà come può, ma quando Nihan se ne sarà andata, non avrà altra scelta se non quella di telefonare a Emir per chiedere il suo aiuto.

Il piano di Emir e Asu

I due fratelli Kozcuoglu andranno nella casa in cui si trova la loro madre, in coma per colpa di Galip. Emir, vedendola in quello stato, non potrà non prendersela con il padre e giurerà di vendicarsi sbarazzandosi di lui.

Nel frattempo, Kemal decide di aiutare il padre riparando il negozio che è stato bruciato.

Il diario di Nihan nelle mani di Fehime

Nihan non troverà il suo diario e capirà che a prenderlo è stata la madre. Vildan, infatti, ha scoperto che Deniz è figlia di Kemal e così ha pensato di informarlo. Dopo aver spedito il diario di Nihan alla sua azienda, telefonerà ad Asli per accertarsi che Kemal lo abbia ricevuto, ma così non sarà.

Fehime, prima che Emir metta le mani sul diario, lo metterà nella sua borsa, avendo scoperto a sua volta la verità su Deniz. Sarà poi lei a riportarlo a Nihan, promettendole che Kemal non saprà mai niente.

Il dolce segreto di Nihan

Nihan sta scrivendo un diario, un grande quaderno dalla copertina arancione, sin dal giorno in cui è nata Deniz.

Registra in quelle pagine ogni suo piccolo progresso e i momenti più belli, con la speranza che, quando potrà dire a Kemal che è sua figlia, possa leggere e rivivere tutto ciò che si è perso. Nel diario ci sono anche delle fotografie che ritraggono la piccola e Fehime ne terrà una, perché sa di essere sua nonna. Nihan aveva anche deciso di bruciarlo, ma ha poi cambiato idea, essendo troppo legata a questo piccolo rito quotidiano che le sta dando la forza di potersi liberare da Emir e vivere la sua vita con Kemal e la piccola Deniz.